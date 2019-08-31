Aft neden olur? Nasıl geçer?

Ağız içindeki mukoza tabakasında kırmızı benekler halinde ortaya çıkan aft bazı durumlarda direkt mideyle alakalı olabilmektedir. Özellikle ülser veya reflüsü olanların ağızlarında aft çıkma ihtimali daha yüksektir. Tek neden bu olmamakla birlikte ağızda aft çıkmasının birçok nedeni olabilir.

Aft neden olur?

Genellikle yanak içi ısırmaları, vitamin ve mineral eksikliği, dudak yeme alışkanlığı gibi sebeplerden ortaya çıkan aft birçok nedene bağlı olarak görülebilmektedir.

Aft oluşumunun bazı nedenleri

Helicobacter Pylori

Bazı araştırmalar, mide ülserine neden olan helicobacter pylori bakterisini, ağız içinde oluşan yaraların nedenleri arasında göstermektedir.

Çölyak Hastalığı

Glüten intoleransı nedeniyle bağırsaklarda sorunlara yol açan çöyak hastalığı bazı vitamin ve minerallerin vücut tarafından emilmesine engel olarak aft yaralarına yol açabilir.

Zayıf bağışıklık sistemi

Bağışıklık sisteminin zayıflatan hastalıklar ve enfeksiyonlar ağız içinde yaralara neden olabilir. Ağızda aft oluşmasının en büyük sebeplerinden biri bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır.

Ağız bakım ürünleri

Bazı diş macunlarının ve gargara sularının aft oluşumu riskini arttırdığı bilinmektedir. Bu ürünleri satın alırken ambalaj üzerindeki içindekiler bölümüne bakarak "sodium lauryl sulfate" içerip içermediği öğrenilmelidir.