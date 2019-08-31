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nedir? Anafilaksi nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Şiddetli alerjisi olan bazı kişiler için, alerjenlerine maruz kalma, denilen hayatı tehdit edici bir reaksiyonla sonuçlanabilir. Anafilaksi, zehir, yiyecek veya ilaçlara karşı şiddetli bir alerjik reaksiyondur. Çoğu durumda, bir arı sokması veya yerfıstığı veya ağaç fındık gibi alerjilere neden olduğu bilinen yiyecekleri yemekten kaynaklanır.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 13:38
Anafilaksi nedir? Anafilaksi nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Anafilaksi, döküntü, düşük nabız ve anafilaktik şok olarak bilinen şok dahil olmak üzere bir dizi belirtiye neden olur. Hemen tedavi edilmezse bu ölümcül olabilir. Teşhisi konduktan sonra, sağlık hizmeti sağlayıcınız her zaman yanınızda epinefrin adlı bir ilaç bulundurmanızı önerecektir. Bu ilaç gelecekteki reaksiyonların hayati tehlike oluşturmasını engelleyebilir.

ANAFİLAKSİ BELİRTİLERİ
Belirtiler genellikle alerjenle temas ettikten hemen sonra ortaya çıkar. Bunlar şunları içerebilir:

  • karın ağrısı
  • kaygı
  • karışıklık
  • öksürme
  • isilik
  • konuşma bozukluğu
  • Yüzün şişmesi
  • nefes alma zorluğu
  • düşük nabız
  • hırıltılı
  • yutma zorluğu
  • kaşınan cilt
  • ağız ve boğazda şişme
  • mide bulantısı
  • şok

ANAFİLAKSİ SEBEPLERİ NEDİR?
Vücudumuz günlük hayatta yabancı maddelerle sürekli temas halinde. Kendisini bu maddelerden savunmak için antikorlar üretir. Çoğu durumda, vücut serbest bırakılan antikorlara reaksiyon göstermez. Bununla birlikte, anafilaksi durumunda, bağışıklık sistemi tam vücut alerjik reaksiyonuna neden olacak şekilde aşırı reaksiyona girer.

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Anafilaksi nedir? Anafilaksi nedenleri ve belirtileri nelerdir?
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