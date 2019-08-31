Anafilaksi nedir? Anafilaksi nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Anafilaksi, döküntü, düşük nabız ve anafilaktik şok olarak bilinen şok dahil olmak üzere bir dizi belirtiye neden olur. Hemen tedavi edilmezse bu ölümcül olabilir. Teşhisi konduktan sonra, sağlık hizmeti sağlayıcınız her zaman yanınızda epinefrin adlı bir ilaç bulundurmanızı önerecektir. Bu ilaç gelecekteki reaksiyonların hayati tehlike oluşturmasını engelleyebilir.

ANAFİLAKSİ BELİRTİLERİ

Belirtiler genellikle alerjenle temas ettikten hemen sonra ortaya çıkar. Bunlar şunları içerebilir:

karın ağrısı

kaygı

karışıklık

öksürme

isilik

konuşma bozukluğu

Yüzün şişmesi

nefes alma zorluğu

düşük nabız

hırıltılı

yutma zorluğu

kaşınan cilt

ağız ve boğazda şişme

mide bulantısı

şok

ANAFİLAKSİ SEBEPLERİ NEDİR?

Vücudumuz günlük hayatta yabancı maddelerle sürekli temas halinde. Kendisini bu maddelerden savunmak için antikorlar üretir. Çoğu durumda, vücut serbest bırakılan antikorlara reaksiyon göstermez. Bununla birlikte, anafilaksi durumunda, bağışıklık sistemi tam vücut alerjik reaksiyonuna neden olacak şekilde aşırı reaksiyona girer.