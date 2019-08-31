Bepanthol krem ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Her evde bulunması gereken, pek çok cilt probleminin çözümünde kullanılan Bepanthol krem, yumuşak yapısı ve hoş kokusu ile de sıklıkla tercih ediliyor. Genel olarak kesik, sıyrık, yanık ve yanığa bağlı oluşan deri yangılarında kullanılan, bununla birlikte emziren annelerde meydana gelen çatlak meme ucu probleminin giderilmesinde de etkili olur. Öte yandan ameliyat yaralarının tedavisine ve yatan hastaların vücudunda meydana gelen yatak yaralarının tedavisine yardımcı olur.

Bepanthol kremin onarıcı ve yenileyici özelliklerinin yanı sıra nemlendirme özelliği de bulunur. Vücudun hemen her bölgesinde gönül rahatlığıyla kullanılması mümkün olan Bepanthol krem, en pahalı kozmetik kremlerden çok daha etkili bir cilt yenileyici ve canlandırıcı olarak öne çıkıyor.

Bepanthol krem ne işe yarar?

Cildi nemli tutar. Ciltteki nem oranını dengeler.

Özellikle pul pul dökülen, kuru ve çatlak problemiyle sık karşılaşılan bir cilde sahip olan kişilerin düzenli olarak kullanması tavsiye edilir. Düzenli olarak kullanılan Bepanthol krem, cilde kaybettiği nemi tekrar kazandırarak bu gibi problemlerin önüne geçer. Cildin yenilenme sürecini hızlandırır.

Hassas cilt bariyerinin güçlenmesine destek olur. Cildi sağlıklı tutar.

Kremin içeriğinde bulunan lanoli maddesi, cildin nefes almasını sağlar.

Bebeklerde pişiği geçirmek için etkilidir.

Güneş yanıklarının tedavisinde kullanılır.

Dudak çatlağını tedavi eder.

Bepanthol krem nasıl kullanılır?

Uygulama bölgesi uygun temizleme solüsyonu ile temizlendikten sonra tonik ile günlük bakım yapılmalı ve ardından krem, ilgili bölgeye sürülmelidir. Bepanthol krem kozmetik bir ürün olmadığı için emilimi biraz zaman alır. Günde 2 kez sürülmesi yeterlidir.