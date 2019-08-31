Çapraz bağ ameliyatı polis olmaya engel mi?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeli, polis olmak için sağlanması gereken sağlık koşullarını detaylı bir şekilde ele almış, adayların sahip oldukları hastalıklar ya da geçirdikleri ameliyatların hangilerinin polis olmaya engel teşkil ettiğini düzenlemiştir. Fakat adaylar, bazı maddeleri açıkça anlamakta, üstü kapalı ifadelerin tam olarak karşılığını kavramakta güçlük çekebiliyor. Bu bağlamda merak edilen konulardan bir tanesi de "Çapraz bağ ameliyatı olmak polis olmaya engel mi?".

Çapraz bağ ameliyatı oldum, polis olabilir miyim?

Bu sorunun yanıtını bulmak için doğrudan başvurmamız, incelememiz gereken kaynak Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği. Polis adaylarının sağlamaları gereken sağlık koşullarını detaylı bir şekilde ele alan yönetmelik, çapraz bağ ameliyatı olan adayların polis olup olamayacağı konusunda da hükümler içeriyor. Bu hususta yönetmelikte yer alan iki maddeyi aşağıda paylaştık:

"Karpal-metakarpal kemiklerin, tarsal-metatarsal kemiklerin, falanksların veya diğer kemiklerin anatomik veya fonksiyonel patolojileri (kas, tendon ve sinir patolojileri), doğuştan eksiklikleri veya sonradan ampütasyonları öğrenciliğe engeldir. Açıklama: Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak, eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir."

"Her türlü kas hastalıkları, tendon ve ligament patolojileri, sinir patolojileri ile bu patolojilerin cerrahileri öğrenciliğe engeldir"

Yukarıda yer alan maddelerden anlaşılacağı üzere çapraz bağ ameliyatı operasyonu bazı durumlarda polis olmaya engel teşkil edebiliyor. Bu bağlamda pollidaktili ve sindaktili için fonksiyonel bozukluk söz konusu olmadan, iz kalmadan gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar, polis olmaya engel teşkil etmez.