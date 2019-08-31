Cilt kuruluğu neden olur? Cildin kurumaması için ne yapmak gerekir?

Cilt kuruluğu ilerleyen durumlarda egzamaya yol açabilmektedir. Bunun dışında başka sorunların da habercisi olabilen cilt kuruluğu, basit gibi görünse de ciddiye alınması gereken bir cilt problemidir. Diyabet veya tiroid gibi hastalıkların belirtisi olabilen cilt kuruluğu, uzun süreli ve git gide artan şekilde ise mutlaka doktora gidilmelidir.

Kuruyan cilt kaşınmaya başlar. Kaşındıkça ciltte dökülmeler meydana gelir. Bu durum ileri düzeyde olduğu takdirde egzama ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir cilt problemine sahip olanların, kuruluğun azalması adına mutlaka nemlendirici kullanmaları önerilmektedir.

Cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Fazla sıcak su kullanmayın

Banyo yaparken ılık su tercih edilmelidir. Sıcak su, cilde nemini veren cildin doğal yağlarını daha çabuk azaltır ve cildin kurumasına neden olur.

Kullandığınız kozmetik ürünlerine dikkat!

Sabunlar ve alkol içeren hijyen ürünleri cildi kurutabilmektedir. Daha çok parfümsüz, alkolsüz ve nemlendiricili ürünlere yönelmelisiniz. Hijyen bakımından oldukça rağbet gören antibakteriyel sabunlar da cildin kurumasına neden olan ürünlerdir.

Duşta uzun kalmayın

Eğer her gün duş alıyorsanız, duşta kaldığınız süreyi 10 dakika ile sınırlamaya çalışın. Daha fazlası cildin susuz kalmasına yol açabilir. Cilt kuruluğu sorunu olanlar günde bir kereden fazla duş almasa daha iyi olur.

Yüzünüze özen gösterin

Eğer cildiniz çok kuruysa, sabun veya benzeri bir ürünle yüzünüzü günde sadece bir defa, geceleri temizleyin. Sabahları yüzünüzü sade, soğuk suyla yıkayın.

Alkol alımı ya da fazla terleme gibi nedenlerden dolayı vücut su kaybettiğinde, mutlaka bol bol su içilerek vücudun susuz kalması engellenmelidir. Bunun dışında gündelik hayatta da yeteri kadar su içmeye özen gösterilmelidir.

Tercih ettiğiniz giysilerinize dikkat edin

Cildin nefes almasını sağlayacak pamuklu, ipekli kumaşlar cildin tahriş olmasını, kurumasını önler. Giysiden söz açılmışken kullandığınız deterjanın da boya veya parfüm içermemesi önerilir. Bu tür ürünler yine cildi tahriş edebilir.