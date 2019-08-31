D vitamininin yan etkileri nelerdir? Fazla D vitamini almanın sağlığa zararları

D vitamini kalsiyum emiliminde, bağışıklık fonksiyonunda ve kemik, kas ve kalp sağlığının korunmasında rol oynar. Gıdalarda doğal olarak bulunur ve cildiniz güneş ışığına maruz kaldığında vücudunuz tarafından da üretilebilir. Bu nedenle, eksiklik çok yaygındır. Aslında, dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanın bu vitaminden yeterince alamadığı tahmin edilmektedir.

Takviye gıda tüketimi çok yaygındır ve hem D2 vitamini hem de D3 vitamini ek olarak alınabilir. D3 Vitamini güneşe maruz kalmaya yanıt olarak üretilir ve hayvansal ürünlerde bulunur, oysa D2 vitamini bitkilerde görülür.

D3 vitamininin kan seviyesini D2'den daha fazla arttırdığı tespit edildi. Araştırmalar, günlük tükettiğiniz her 100 IU D3 vitamininin, D vitamini seviyenizi ortalamada 1 ng / ml (2,5 nmol / l) artıracağını göstermiştir.

Bununla birlikte, uzun süre aşırı yüksek doz D3 almak vücudunuzda aşırı birikmeye neden olabilir. Kanınızda yeterli miktarda D vitamini almak bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize ve sizi osteoporoz ve kanser gibi hastalıklardan korumanıza yardımcı olabilir.

Ancak, yeterli seviyeler için uzmanlar arasında belirli bir ortak görüş yoktur. Artan sayıda insan D vitamini takviyesi kullanırken vitaminin bulunduğu çok yüksek kan değerlerine sahip birini bulmak oldukça düşük bir olasılıktır.

Çok fazla D vitamini yan etkilerinin bulunması, kandaki aşırı kalsiyum ile ilgilidir. Bunlar, bulantı, kusma ve iştahsızlığı içerir.

Ancak, bu semptomlar kalsiyum seviyesi yükselmiş herkesde ortaya çıkmaz. Bir çalışmada, eksikliği gidermek için yüksek dozda D vitamini aldıktan sonra aşırı kalsiyum seviyesi gelişen 10 kişi takip edilmiştir

Dördü bulantı ve kusma geçirmiş, dördü iştahsızlık yaşamıştır. Diğer çalışmalarda D vitamini megadolarına benzer tepkiler bildirilmiştir. Bir kadın, etikette belirtilenden 78 kat daha fazla D vitamini içerdiği tespit edilen bir takviye aldıktan sonra bulantı ve kilo kaybı yaşamıştır.

Mide ağrısı, kabızlık ve ishal, genellikle gıda intoleransları veya irritabl barsak sendromu ile ilişkili yaygın sindirim şikayetleridir. Bununla birlikte, aynı zamanda D vitamini zehirlenmesinden kaynaklanan yüksek kalsiyum seviyelerinin bir işareti olabilirler.

Aşırı D vitamini alımı sıklıkla böbrek hasarı ile sonuçlanır.

Geçtiğimiz yıl orta yaşlarda bir adam böbrek yetmezliği, yüksek kan kalsiyum düzeyleri ve doktoru tarafından reçete edilen D vitamini enjeksiyonlarını aldıktan sonra ortaya çıkan diğer semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.