Egzersiz yapmanın faydaları nelerdir? Düzenli egzersiz yapmanın zihinsel yararları

Günlük hayatta birçok insan egzersize başlamak ve formda kalmak için heveslidir. Ancak bu heves zamanla yok olur. Düzenli egzersiz yapmanın fiziksel faydalarının yanı sıra mental olarak da faydası vardır. Depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmekten, hafızanızı keskin tutmaya kadar, egzersizin zihinsel faydaları sıkıntısı yoktur. Spor salonuna gitmek ya da sadece hızlı bir yürüyüş yapmak için motivasyona ihtiyacınız olsun, aşağıdaki fiziksel aktivitenin beş psikolojik faydası, ayakkabı bağcıklarınızı bağlamanıza ve kapıdan dışarı çıkmanıza neden olacaktır.

DEPRESYON VE ANKSİYETE İÇİN EGZERSİZ!

Egzersiz, hem depresyon hem de endişe semptomlarını azaltan, bilimsel olarak kanıtlanmış bir ruhsal güçlendiricidir. Fiziksel aktivite endorfin seviyelerini yükseltir, vücudun beyin ve omurilik tarafından üretilen mutluluk ve öfori duyguları üreten ünlü "iyi hissetme" kimyasallarını canlandırır. Hafta boyunca sadece yumuşak bir egzersiz bile, depresyon ve anksiyeteyi artırabilir, öyle ki bazı doktorlar ilaca başlamadan önce bu koşullar için bir egzersiz programı denemelerini önerebilir.

STRESİ AZALTIR

Egzersizin bir diğer zihinsel faydası, stres düzeyini düşürmektir ve bu da hepimizi daha mutlu edebilecek bir şey. Kalp atış hızınızı artırmak aslında norepinefrin gibi nörohormonların üretimini uyararak strese bağlı beyin hasarını tersine çevirebilir.

ARTAN ÖZGÜVEN

Dayanıklılığı arttırmaktan kilo vermeye ve kas tonusunu arttırmaya kadar, düzenli egzersizlerden kaynaklanan fiziksel başarılarda bir sıkıntı yoktur. Tüm bu kazanımların tümü, özgüvenini ve beraberinde getirdiği güveni artırabilir.

DAHA İYİ UYKU

İyi bir gece uykusu almakta zorlanıyorsanız, egzersiz de bu konuda yardımcı olabilir. Fiziksel aktivite vücut ısısını arttırır, bu da zihin üzerinde sakinleştirici bir etkiye neden olabilir, bu da daha çabuk uyumanızı sağlar.

BEYNİ GÜÇLENDİRİR

Zeka geliştirmekten hafızayı güçlendirmeye kadar, egzersiz beyin gücünü çeşitli şekillerde artırır. Fareler ve insanlar üzerine yapılan araştırmalar, kardiyovasküler egzersizin, beyin nörojenezi adı verilen yeni beyin hücreleri oluşturduğunu ve genel beyin performansını geliştirdiğini göstermektedir.