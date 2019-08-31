Ketoral krem nedir ve ne işe yarar?

Vücuda zarar vermesi muhtemel mantarların yayılmasını engellemek, varlıklarını sona erdirmek amacıyla Ketoral krem kullanılabilir. Ketoral kremin etken maddesi ketokonazoldür. İçerisinde aynı zaman etil alkol, saflaştırılmış su, sodyum sülfüt gibi maddeler barındıran Ketoral kremin faydaları saymakla bitmiyor. İşte Ketoral kremin faydaları…
KETORAL KREM NE İŞE YARAR?
- Döküntülü ve kaşıntılı yaraların iyileşmesini sağlar.
- Genital bölgelerde, memelerin altında, koltuk altı bölgesinde meydana gelen kabuklanma gibi sorunları önler, bu sorunların söz konusu olması halinde giderilmesine yardımcı olur.
- Pullanma belirtilerinin tedavi edilmesini sağlar.
- Sırtta, kolların üst kısımlarında meydana gelen kahverengi ve pembe renkli cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.
- Vücudun yağlı bölgelerinde varlık gösteren kaşıntılı deri döküntülerinin tedavi edilmesinde kullanılır.
- Kasık mantarı sebebiyle ortaya çıkan yanma hissinin şiddetinin azalmasını sağlar.
- İltihaplı yararları iyileştirir.
- Ayak ve ellerde ortaya çıkan mantarları geçirir.
- Mantar enfeksiyonun sebep olduğu yanma ve kaşıntı hissini geçirir.