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nedir ve ne işe yarar?

Derinin yüzey bölümünde meydana gelen mantar ve benzeri enfeksiyonların tedavisinde, kullanımı önerilebilir. Bu enfeksiyonlar, genel olarak hijyen konusuna gerektiği gibi önem verilmemesi sebebiyle ortaya çıkar. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Enfeksiyon, derinin altına çok fazla nüfuz etmemiş, üst kısımda varlık gösteriyor ise, bu durumda reçete edilen kremlerden bir tanesi de Ketoral kremdir. Peki Ketoral krem ne işe yarar?

Giriş Tarihi: 2.9.2019 16:05
Ketoral krem nedir ve ne işe yarar?

Vücuda zarar vermesi muhtemel mantarların yayılmasını engellemek, varlıklarını sona erdirmek amacıyla Ketoral krem kullanılabilir. Ketoral kremin etken maddesi ketokonazoldür. İçerisinde aynı zaman etil alkol, saflaştırılmış su, sodyum sülfüt gibi maddeler barındıran Ketoral kremin faydaları saymakla bitmiyor. İşte Ketoral kremin faydaları…

KETORAL KREM NE İŞE YARAR?

  • Döküntülü ve kaşıntılı yaraların iyileşmesini sağlar.
  • Genital bölgelerde, memelerin altında, koltuk altı bölgesinde meydana gelen kabuklanma gibi sorunları önler, bu sorunların söz konusu olması halinde giderilmesine yardımcı olur.
  • Pullanma belirtilerinin tedavi edilmesini sağlar.
  • Sırtta, kolların üst kısımlarında meydana gelen kahverengi ve pembe renkli cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.
  • Vücudun yağlı bölgelerinde varlık gösteren kaşıntılı deri döküntülerinin tedavi edilmesinde kullanılır.
  • Kasık mantarı sebebiyle ortaya çıkan yanma hissinin şiddetinin azalmasını sağlar.
  • İltihaplı yararları iyileştirir.
  • Ayak ve ellerde ortaya çıkan mantarları geçirir.
  • Mantar enfeksiyonun sebep olduğu yanma ve kaşıntı hissini geçirir.
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Ketoral krem nedir ve ne işe yarar?
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