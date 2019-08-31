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hastalığının nedenleri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

bebeğin baş çevresinin büyük ya da olması gerekenden küçük olması sonucu ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Anne karnında yeterli büyümeyi sağlayamayan bebeklerin doğum sonrası kontrollerde fark edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Beynin tam gelişimini sağlayamaması anlamına gelen mikrosefali anne karnında fark edilse bile müdahale edilemez. Mikrosefali tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 08:55
Mikrosefali hastalığının nedenleri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

Mikrosefali bebeğin anne karnında gelişmeye başladığı andan itibaren yapılan tetkiklerle ortaya çıkabilmektedir. Bazı durumlarda sadece doğumdan sonra fark edilebilen bu nörolojik hastalık, bebeğin yaş ve cinsiyetine göre kafasının diğer bebeklere göre küçük olması durumudur.

Mikrosefali için hamileliğin son iki ayı önem taşır
Nörolojik bir hastalık olan mikrosefali, hamilelik döneminin son iki ayındaki bebeğin beyin gelişimini tamamlayamaması sonucu meydana gelmektedir. Ultrason muayenesinde fark edilse bile doğumdan önce anne karnındaki bebeğe müdahale edilemez.
Ultrason muayenesinde fark edilen mikrosefali, doğumdan sonra yeni doğan bebeğe bazı testler ve tetkikler uygulanmaktadır. Ortalama baş çevresi ölçüsü 35 cm'dir. Bu ölçünün altındaki bebeklerde mikrosefali olduğu görülmektedir.

Mikrosefali hastalığının nedenleri nelerdir?
Mikrosefali genellikle beynin anormal gelişimi sonucu oluşan bir hastalıktır ve en büyük nedenlerinden birisi genetik olmasıdır.

- Bebeklerin kafatasının vaktinden önce kapanması sonucu ortaya çıktıı bilinen Kraniyosinostoz hastalığında da kemikler beyine basın uygular ve cerrahi müdahale gerekebilir.
- Down sendromu ve diğer benzer durumlar da mikrosefalinin nedenleri arasında gösterilmektedir.
- Bebeğin hamilelik döneminde annenin karnında yeterli oksijen alamaması ve oksijenin azalması sonucu ortaya çıkar. Doğum sırasında da çeşitli komplikasyonlar mikrosefalinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
- Bebeğin anne karnında geçirdiği bazı enfeksiyonlar mikrosefaliye neden olabilir. kızamık ve suçiçeği gibi enfeksiyonlar bunlara örnektir.
Hamilelikte beslenme sorunu mikrosefaliyi tetikler
Hamilelik döneminde annenin yeterli beslenmemesi ve annenin çocuğunu yeterli besleyememesi de mikrosefaliye yol açabilir.
Mikrosefali olan bebeklerde görülen problemler
- Konuşma, oturma gibi eylemlerin geç öğrenilmesi.
- Günlük yaşamın devamı için gerekli olan hareketler ile ilgili problemler.
- Beslenme güçlüğü ve yutma problemi.
- İşitme kaybı
- Görme kaybı ve işitme ile ilgili problemler

Mikrosefalinin Tedavisi
Mikrosefalinin tedavisi yoktur, yaşam boyu süren bir hastalıktır. Mikrosefalinin erken teşhisi bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimi için son derece önem taşır. Kafatasının erken kapanması durumunda cerrahi işlem uygulanır. Erken teşhis ile nörolojik problemler en aza indirilir ve bebeğin yaşam kalitesi arttırılabilir.

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Mikrosefali hastalığının nedenleri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?
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