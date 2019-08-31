Narın sağlığı katkısı olduğu kadar nar ekşisinin de vücuda birçok katkı sağlamaktadır. Özellikle kanser hücre oluşumunu engelleyen nar ekşisi, bilinmeyen yerlerden satın alınmamalıdır. İçerisinde fazla glikoz olan nar ekşileri sağlığı tehdit etmektedir.

Nar ekşisinin faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini korur

Nar, özellikle kış aylarında tüketildiğinde vücut direncinin yükselmesini sağlar. Nar ekşisi de en az nar kadar vncuda destek olur ve bağışıklık sistemini korumaktadır.

Kalbi korur

Nar ekşisi, kalp sağlığının en büyük destekçilerinden biridir. Kolesterolü dengeler ve vücuttaki kan şekerini dengelemektedir.

Diş ve diş etini korur

Ağız içi yaralarına veya diş eti hastalıklarına da iyi geldiği bilinen nar ekşisi, doğal ilaç olarak kullanılmaktadır.



Nar ekşisinin vücuda diğer faydaları

- Enfeksiyonları iyileştirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir.

- Kronik yorgunluğa iyi gelir.

- İdrar söktürücü etkisi vardır. Vücuttan toksinleri temizler.

- Bağırsak parazitlerinin doğal tedavisidir. Vücutta bulunan iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar.

- İshal tedavisinde iyileşmeyi hızlandırır.

- Cilt için oldukça faydalıdır. Düzenli kullanılması halinde ciltteki lekeleri giderir. Sivilce sorununu çözer.



- Basur için doğal bir tedavi yöntemidir

- Romatizma ağrılarının ağrı kesicisi olarak kullanılmaktadır.

- Tatlı nar suyu, ses kısıklığı ve zatürreye karşı oldukça etkin bir tedavidir.



Nar da nar ekşisi kadar sağlığı yararlıdır

- Narın tohumları yani içindeki tanecikler meyve olarak tüketilebilir. Bunun dışında gövde-kök, dal kabukları gibi alanları da tıbbi olarak tedavi edici olarak kullanılır.

- Nar, oldukça faydalı ve tedavi edici meyveler listesindedir. Çoğunlukla besleyici ve tedavi edici ilaç ve panzehir olarak çeşitli karışımlarla beraber tüketilir.

- Merhem şeklinde de uygulanabilir. Narın yalnızca meyvesi değil, çiçeği, çekirdekleri, suyu ve kabukları da çeşitli kombinler ile tıbbi tedavi yöntemleri olarak kullanılabilir.

- Tatlı nar midede çabuk çözülür. Bu sebeple hazmı oldukça kolaydır. Fakat kimi zaman midede şişkinlik yapabilir.