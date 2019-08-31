Sağlığa zararlı bu yiyeceklerden uzak durun! İşte sağlığınız için kötü yiyecekler

Kilo vermek ve kronik hastalıkları önlemek istiyorsanız, genellikle bazı gıdalardan kaçınmanız gerekmektedir. Haberimizde, mümkün olduğunca kaçınmanız gereken ve bunları yemediğiniz takdirde tüketebileceğiniz sağlıklı alternatif yiyecekler yer alıyor. İşte genel olarak sağlıksız olan yiyecekler…

Şekerli içecekler: Eklenen şeker, modern diyetin en kötü bileşenlerinden biridir. Bununla birlikte, bazı şeker kaynakları diğerlerinden daha kötüdür ve şekerli içecekler özellikle zararlıdır.

Sıvı kaloriler içtiğinizde beyniniz onları yiyecek olarak algılayamaz. Bu nedenle, toplam kalori alımınızı büyük ölçüde artırabilir. Şeker çok miktarda tüketildiğinde, insülin direncini artırabilir ve alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına güçlü bir şekilde bağlıdır. Aynı zamanda tip 2 diyabet ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli ciddi durumlarla ilişkilidir.

Bazı insanlar şekerli içeceklerin modern beslenmenin en besleyici yönü olduğuna inanır - ve onları çok miktarda içmeniz yağ kazancını ve şişmanlığı artırabilir.

Alternatifler

Bunun yerine su, soda, kahve veya çay için. Suya veya soda suyuna bir dilim limon ilave etmek bir lezzet patlaması sağlayabilir.

Pizzalar: Pizza, dünyanın en popüler abur cuburlarından biridir. Ticari pizzaların çoğu, yüksek rafine edilmiş hamur ve yoğun işlenmiş et dahil, sağlıksız malzemelerden yapılır. Pizza ayrıca yüksek kalori içermektedir.

Alternatifler

Bazı restoranlar daha sağlıklı malzemeler sunar. Sağlıklı malzemeler seçtiğiniz sürece ev yapımı pizzalar da çok sağlıklı olabilir.

Beyaz ekmek: Çoğu ticari ekmekler, lifleri ve temel besinleri düşük olan ve kan şekerinde hızlı ani yükselmelerine neden olabilecek rafine buğdaydan yapıldıkları gibi, büyük miktarlarda yenmeleri durumunda sağlıksızdır (10).

Alternatifler

Gluteni tolere edebilen insanlar için Ezekiel ekmeği mükemmel bir seçimdir. Tam tahıllı ekmek aynı zamanda beyaz ekmekten daha sağlıklıdır.

Eğer glüten veya karbonhidratla ilgili problemleriniz varsa, işte hem glutensiz hem de karbonhidratsız ekmekler için 15 tarif.

Meyve suları: Meyve suyunun genellikle sağlıklı olduğu kabul edilir. Meyve suyunda bazı antioksidanlar ve C vitamini bulunurken, aynı zamanda yüksek miktarda sıvı şeker içerir. Aslında, meyve suyu, Coke veya Pepsi gibi şekerli içecekler kadar, hatta bazen daha da fazla şeker içerir.

Alternatifler

Bazı meyve sularının, nar ve yaban mersini suları gibi şeker içeriğine rağmen sağlık yararları olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, bunlar diyetinizin günlük bir parçası olarak değil, ara sıra takviyeler olarak düşünülmelidir.

Şekerli kahvaltı gevrekleri: Kahvaltılık tahıllar, buğday, yulaf, pirinç ve mısır gibi işlenmiş tahıl taneleridir. Özellikle çocuklar arasında popüler ve sık sık süt ile yeniyorlar. Onları daha lezzetli hale getirmek için, taneler kavrulur, rendelenir, hamur haline getirilir, yuvarlanır veya dökülür. Genellikle ilave şeker oranı yüksektir. Kahvaltı gevreklerinin ana dezavantajı, ilave şeker içeriğidir. Bazıları o kadar tatlı ki şekerle bile karşılaştırılabilir.

Alternatifler

Elyafı yüksek, ilave şeker oranı düşük kahvaltı gevreklerini seçin. Daha da iyisi, kendi yulaf lapasını sıfırdan yapın.