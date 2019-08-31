Travogen krem nedir, ne işe yarar?

Travogen krem, deride meydana gelen mantar enfeksiyonlarının, maya ve maya benzeri mantarlar ile küf mantarlarının tedavisinde oldukça etkilidir. Genel olarak göğüs, kolların üst bölgesi, boyun, sırt, ayak parmak araları, kasık bölgesi, koltuk altı, dış genital organlar, memelerin altı, testisler gibi bölgelerde kullanılır. Sırttaki beyaz ve pembe renklerdeki lekeler ile hafif pullanma, testislerde varlık gösterip ince kabuklaşmaya sebep olan eritrazma gibi hastalıkların tedavisinde de Travogen kremin iyileştirici etkilerinden faydalanılır.
Travogen kremin faydaları nelerdir?
Travogen kremin yan etkileri nelerdir?
Travogen kremin olası yan etkileri şu şekildedir: