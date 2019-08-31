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krem nedir, ne işe yarar?

Mantar kaynaklı hastalıkların tedavisinde reçete edilen krem, mantar hastalıklarının yanı sıra deride meydana gelen kızarıklık, pullanma, kaşıntı gibi problemlerin çözümüne de yardımcı olur. Deriye haricen kullanılan ve 20 gram ağırlığındaki tüp ambalajlarda eczanelerden satın alınan Travogen kremin etken maddesi izokonazol nitrattır. Esas üretim amacı bakteri ve mantarların cilt yüzeyinde varlık gösterip çoğalmasını engellemek olan Travogen krem hakkında merak edilen detaylar mevcut. Özellikle kremin hangi bölgelerde meydana gelen mantar problemlerinin giderilmesinde etkili olduğu merak ediliyor. Travogen krem ne işe yarar?

Giriş Tarihi: 2.9.2019 11:49
Travogen krem nedir, ne işe yarar?

Travogen krem, deride meydana gelen mantar enfeksiyonlarının, maya ve maya benzeri mantarlar ile küf mantarlarının tedavisinde oldukça etkilidir. Genel olarak göğüs, kolların üst bölgesi, boyun, sırt, ayak parmak araları, kasık bölgesi, koltuk altı, dış genital organlar, memelerin altı, testisler gibi bölgelerde kullanılır. Sırttaki beyaz ve pembe renklerdeki lekeler ile hafif pullanma, testislerde varlık gösterip ince kabuklaşmaya sebep olan eritrazma gibi hastalıkların tedavisinde de Travogen kremin iyileştirici etkilerinden faydalanılır.

Travogen kremin faydaları nelerdir?

  • Derinin kıvrımlı olduğu kısımlar ile ayak ve el parmakları arasına yerleşen mantarların tedavisinde etkilidir. Bu bölgelerde meydana gelen mantarların tedavi edilmesi, diğer bölgelere göre biraz daha zordur. Bu bölgelerdeki mantarların tedavisi için özellikle Travogen krem reçete edilir.
  • Genital bölgede meydana gelen mantar enfeksiyonlarının geçirilmesinde etkilidir.
  • Mantar sebebiyle deride meydana gelen kaşıntı, pullanma, kızarıklık gibi problemlerin giderilmesini sağlar.

Travogen kremin yan etkileri nelerdir?

Travogen kremin olası yan etkileri şu şekildedir:

  • Karın ağrısı
  • Nefes almada güçlük
  • Kurdeşen
  • Yüzde, dudaklarda ve boğazda şişlik
  • Uygulama bölgesinde kızarıklık, kaşıntı ve yanma gibi problemler

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