Travogen krem nedir, ne işe yarar?

Travogen krem, deride meydana gelen mantar enfeksiyonlarının, maya ve maya benzeri mantarlar ile küf mantarlarının tedavisinde oldukça etkilidir. Genel olarak göğüs, kolların üst bölgesi, boyun, sırt, ayak parmak araları, kasık bölgesi, koltuk altı, dış genital organlar, memelerin altı, testisler gibi bölgelerde kullanılır. Sırttaki beyaz ve pembe renklerdeki lekeler ile hafif pullanma, testislerde varlık gösterip ince kabuklaşmaya sebep olan eritrazma gibi hastalıkların tedavisinde de Travogen kremin iyileştirici etkilerinden faydalanılır.

Travogen kremin faydaları nelerdir?

Derinin kıvrımlı olduğu kısımlar ile ayak ve el parmakları arasına yerleşen mantarların tedavisinde etkilidir. Bu bölgelerde meydana gelen mantarların tedavi edilmesi, diğer bölgelere göre biraz daha zordur. Bu bölgelerdeki mantarların tedavisi için özellikle Travogen krem reçete edilir.

Genital bölgede meydana gelen mantar enfeksiyonlarının geçirilmesinde etkilidir.

Mantar sebebiyle deride meydana gelen kaşıntı, pullanma, kızarıklık gibi problemlerin giderilmesini sağlar.

Travogen kremin yan etkileri nelerdir?

Travogen kremin olası yan etkileri şu şekildedir:

Karın ağrısı

Nefes almada güçlük

Kurdeşen

Yüzde, dudaklarda ve boğazda şişlik

Uygulama bölgesinde kızarıklık, kaşıntı ve yanma gibi problemler