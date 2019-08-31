Vulva ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Kadınların dış genital bölgesindeki dokuya vulva adı verilmektedir. Birçok kadının hayatının bir döneminde vulva ağrısı çektiği bilinmektedir. Bazı durumlarda uzun sürebilen vulva ağrısı bazen ise sadece regli dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Hafif bir ağrı olarak başlayan vulva ağrısı oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir. Dış genital bölgede başlayan sızlama veya ağrılarda mutlaka bir doktor kontrolüne gidilmesi gerekmektedir.

Vulva ağrısının birkaç tipi vardır

- Kendiliğinden başlayan ve bazı durumlarda haftalarda ya da aylarca sürebilen vulva ağrıları.

- Belirli bir alanda başlayan, genellikle kadınların regli dönemlerinde ortaya çıkan vulva ağrıları.

- Vajina girişinde hissedilen ağrılar daha aralıklı fakat uzun süreli olabilmektedir.

- Genellikle regli öncesinde şiddetlenen ve bir sonraki regli döneminde tekrar ortaya çıkan vulva ağrıları.

Vulva ağrısı neden olur?

Vulva ağrısı yaşayan kadınların mutlaka bir jinekolojik muayene olmaları uzmanlar tarafından önerilmektedir. Kanser belirtisi zannedilebilen vulva ağrısı kanser belirtileri arasında yer almaz. Bazı enfeksiyonlar sonucu ortaya çıktırı görülen vulva ağrısı bulaşıcı bir hastalık değildir.

Tekrarlayan enfeksiyonlara dikkat!

Mantar enfeksiyonu bir çok kadının başına gelen bir enfeksiyon çeşididir. Sık sık mantar enfeksiyonu olan kadınların vulva bölgeleri daha hassas hale gelebilmektedir. Bu durum da vulva ağrısı yaşanmasına hatta şiddetlenmesine neden olmaktadır.

Sabun alerjisi vulva ağrısı yapabilir

Genital bölgenin temizlenmesinde kullanılan sabun veya temizleyiciler yanlış kullanımda vulva ağrısına neden olabilmektedir. Sabunların veya temizleyicilerin içlerindeki maddeler genital bölgeye zarar verdiği bilinmektedir. Doğru temizleyicilerin kullanması vulva ağrısı yaşanmaması için önemlidir. Alerjik durum olarak başlayan fakat bir süre sonra ekfeksiyona çevirebilen yanlış temizleyiciler vulva ağrısına neden olup uzun süreli yaşanabilmektedir. Genital bölge temizliği jinekolog tarafından gözlem altında tutulmalı ve önerdiği şekilde temizlik yapılmalıdır.

Vulva ağrısı fark edildiğinde ne yapılmalı?

Genital bölge veya genital bölge çevresinde birkaç gün süreyle geçmeyen sızlamalar veya ağrılar yaşamaya başlayan kadınların mutlaka jinekolojik muayeneye gitmeleri gerekmektedir. Sık geçirilen vajinal enfeksiyonlar doktor tarafından tespit edilir ve tedavisine başlanmaktadır.

Nasıl tedavi edilir?

Enfeksiyon ya da alerjik bir durum varsa kolayca çözüm bulunur ve tedaviye başlanır. Enfeksiyon olmaması durumda vulva ağrısını geçirmek için,



- Ağrıyan bölgeye sürülen ve ağrıyı gideren kremler

- Kas spazmlarını gideren hafif masajlar

Aç çamaşırı seçimi çok önemli

Kadınların günlük iç çamaşırı seçimleri genital bölge hastalıklarının önlenmesi adına büyük rol oynamaktadır. Yanlış tercih edilen iç çamaşırları ekfeksiyonlara, ağrılara ve tekrar eden genital bölge mantarlarına neden olabilmektedir. Vulva ağrısının da tercih edilen iç çamaşırlarla alakalı olduğu bilinmektedir. Bu yüzden yüzde yüz koton iç çamaşırları tercih edilmelidir. Uzmanlar kadınların iç çamaşırı tercihlerinde dar tercih etmemeleri olabildiğince bol ve rahat çamaşırlar tercih etmelerini önermektelerdir.