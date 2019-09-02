Bu besinlerin gençleştirme etkisi var! İşte hücreleri yenileyen besinler ve faydaları...

İnsanoğlu nefes almadan yaklaşık olarak 3 dakika, su içmeden 3 gün, yemek yemeden 3 hafta kadar yaşayabilir. Dolayısıyla yaşamak için beslenmek gerekir. O halde iyi yaşamak için iyi beslenmek gerekir.

UZUN YILLAR DAHA PARLAK, GÜZEL VE GENÇ GÖRÜNMENİZ MÜMKÜN



Bakımlı cilt, sağlıklı bir bedenin ürünüdür. Genetik, yaş, beslenme, fiziksel aktivite, sigara, alkol, stres, UV ışınları vb pek çok etkene bağlı olarak cilt yapısında farklılıklar görülebilir. Cilt yapınız nasıl olursa olsun, uzun yıllar daha parlak, güzel ve genç görünmeniz mümkün. Peki, bu konuda hangi besinlerden fayda sağlanabilir?



