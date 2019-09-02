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ameliyatı ile yakın gözlüğünüzden de kurtulabilirsiniz!

Kırklı yaşlarla birlikte başlayan yakın görme sorunu nedeniyle okuma zorlaşıyor ve kişiler yakın mesafe cisimleri kendilerinden uzaklaştırarak görmeye çalışıyor. Küçük yazılar, dikiş iğneleri ya da cep telefonlarının ekranlarını görmek sorun haline gelebiliyor. Presbiyopi yani yakını görme bozukluğu ilerleyen yaşa bağlı olarak gelişiyor ve yaşlanmayla birlikte yakın görme problemi belirginleşiyor. Prof. Dr. Ahmet Maden, yakın görme bozukluğu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 12:04
Katarakt ameliyatı ile yakın gözlüğünüzden de kurtulabilirsiniz!

KIRK YAŞINDAN SONRA YAKIN GÖRME ZORLAŞIYOR

İlerleyen yaşla birlikte yakın görme yeteneği gittikçe azalır. Buna "Presbiyopi" adı verilmektedir. Daha önce çok yüksek bir uyum yeteneğine sahip olan göz merceği, ilerleyen yaşla birlikte esnekliğini ve dolayısıyla uyum yeteneğini kaybeder. Kırklı yaşlara gelindiğinde kişiler çok yakındaki (30-35 cm) küçük punto yazılar ve cep telefonu ekranı gibi küçük nesneleri görmekte zorlanmaya, özellikle loş ışıkta göremez hale gelmeye başlar. Bu durum bazı kişilerde kırklı yaşların başında meydana gelirken, diğer kesimde kırkın sonlarında görülebilmektedir.

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Katarakt ameliyatı ile yakın gözlüğünüzden de kurtulabilirsiniz!
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