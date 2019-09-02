Katarakt ameliyatı ile yakın gözlüğünüzden de kurtulabilirsiniz!

KIRK YAŞINDAN SONRA YAKIN GÖRME ZORLAŞIYOR

İlerleyen yaşla birlikte yakın görme yeteneği gittikçe azalır. Buna "Presbiyopi" adı verilmektedir. Daha önce çok yüksek bir uyum yeteneğine sahip olan göz merceği, ilerleyen yaşla birlikte esnekliğini ve dolayısıyla uyum yeteneğini kaybeder. Kırklı yaşlara gelindiğinde kişiler çok yakındaki (30-35 cm) küçük punto yazılar ve cep telefonu ekranı gibi küçük nesneleri görmekte zorlanmaya, özellikle loş ışıkta göremez hale gelmeye başlar. Bu durum bazı kişilerde kırklı yaşların başında meydana gelirken, diğer kesimde kırkın sonlarında görülebilmektedir.