Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere yapılır? Tüp bebek tedavisi nasıl olur?

En son Seren Serengil ile gündeme gelen mitokondri nakli vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşların tüp bebek tedavi yöntemi ile çocuk sahibi olmak için çabaladıkları biliniyor. Arama motorlarında mitokondri nakli araştırması yapan vatandaşlar için; mitokondri nakli nedir, kimlere yapılır? Tüp bebek tedavisi nasıl olur? İşte ayrıntılar..

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR?

Yumurtanın aksine bu özelliği nedeniyle DNA hasarı kalıcı olmuyor, kendi kendini yenileyebiliyor. Kısacası yaşlanmıyor. Öncü kök hücreden mitokondri izole etmeyi başaran işlem yumurtalıklardan kapalı ameliyat yöntemiyle (laparoskopik) 5 milimetrelik doku alınmasıyla başlıyor. Dokudan özel bir işlemle öncü hücreler ayrıştırılıyor.

MİTOKONDRİ NAKLİ NASIL, KİMLERE YAPILIR?

Mitokondri nakli önce kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran bir işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına naklediliyor. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Önce hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.