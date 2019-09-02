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250 olan 95 kiloya düştü! Görenler inanamıyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki , İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle obezite ameliyatı olarak 155 verdi. 95 kiloya düşen Sevim Bal, “İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girmesiyle tedavi sürecim başladı. Obezite ameliyatı sonrası doktorların tüm dediklerine uydum ve 250 kilodan bir buçuk yılda 95 kiloya düştüm. Şimdi ideal kiloma gelmem için 20 kilom kaldı” dedi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 16:07
250 kilo olan Sevim Bal 95 kiloya düştü! Görenler inanamıyor

BİR BUÇUK YILDA 250 KİLODAN 95 KİLOYA DÜŞTÜ

Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki ve 4 çocuk annesi olan bir buçuk yıl önce vücut ağırlığının 250 kiloya ulaşması üzerine fil hastası (Lenfödem) olarak tedavi görmeye başladı. Aşırı obezite nedeniyle hayatı adeta kabusa dönen Bal, rahatsızlığı nedeniyle hiçbir ihtiyacını kendi karşılayamaz duruma geldi. Yaşadığı durum karşısında tedavi olmak istediğini dile getirerek yardım isteyen Bal'a İl Sağlık Müdürlüğü el uzattı. Hastanelerde en fazla 200 olan hastalara göre tasarlanan ekipmanlar nedeniyle ameliyat olamayan Bal için özel bir çalışma yapıldı. Obezite cerrahisiyle ameliyat olan Sevim Bal bir buçuk yılda 250 kilodan 95 kiloya düştü.

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250 kilo olan Sevim Bal 95 kiloya düştü! Görenler inanamıyor
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