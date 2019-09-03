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Bu besinleri doktorları ağzına bile sürmüyor! düşmanı şaşırtıyor!

Sağlıklı bir yaşamın temelini, ve stresten uzak kalmak olarak tanımlayan uzmanlar sağlıklı listesi de veriyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı organlara ihtiyacımız var. Bu organların en önemlisi de hiç kuşkusuz . Kalp krizi geçirenlerin yaş ortalamasının günümüzde çok düştüğünü belirten doktorlar için uzak durmamız gereken besinler hakkında da sıklıkla açıklama yapıyor. Peki hangileri? nelerdir? nelerdir? Kalp sağlığını korumak isteyen bakın hangi besinleri diyet listelerinden çıkarıyorlar. İşte kalbin düşmanı 8 sağlıksız ...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 11:28
Bu besinleri kalp doktorları ağzına bile sürmüyor! Kalp sağlığı düşmanı besinler şaşırtıyor!

İşlenmiş Et

Pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler artık hayatımızın bir parçası. Ancak New York'taki Columbia Presbiteryen'deki kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor.

İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Bu yiyecekler mutfakta pratik olsa da içeriğinde onlarca kimyasal madde içermektedirler. Düzenli ve çok miktarda tüketmek ise sağlığına zarar verir.

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Bu besinleri kalp doktorları ağzına bile sürmüyor! Kalp sağlığı düşmanı besinler şaşırtıyor!
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