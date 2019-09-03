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Bu besinlerin gençleştirme etkisi var! İşte ve ...

Cildi gençleştiren, sizi çok şaşırtacak.Genellikle beslenme, pek çok insan tarafından karın doyurmak, açlığı bastırmak veya canın istediği besinleri tüketmek şeklinde tanımlanır. Halbuki bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, insanların 50'ye yakın türde öğesine gereksinimi olduğunu ortaya koymuştur. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği, sağlığın ve güzelliğin bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beslenme sadece fizyolojik bir olay olarak algılanmamalı; sosyolojik ve psikolojik bir boyutunun da olduğu unutulmamalıdır. Peki yaşlanmayı geciktiren, de olduğunu biliyor musunuz? Uzman Diyetisyen M. Tugay Köse cildi gençleştiren besinleri ve faydalarını açıkladı. İşte hücreleri yenileyen besinler ve ...

Giriş Tarihi: 2.9.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 07:01
Bu besinlerin gençleştirme etkisi var! İşte hücreleri yenileyen besinler ve faydaları...

İnsanoğlu nefes almadan yaklaşık olarak 3 dakika, su içmeden 3 gün, yemek yemeden 3 hafta kadar yaşayabilir. Dolayısıyla yaşamak için beslenmek gerekir. O halde iyi yaşamak için iyi beslenmek gerekir.

UZUN YILLAR DAHA PARLAK, GÜZEL VE GENÇ GÖRÜNMENİZ MÜMKÜN

Bakımlı cilt, sağlıklı bir bedenin ürünüdür. Genetik, yaş, beslenme, fiziksel aktivite, sigara, alkol, stres, UV ışınları vb pek çok etkene bağlı olarak cilt yapısında farklılıklar görülebilir. Cilt yapınız nasıl olursa olsun, uzun yıllar daha parlak, güzel ve genç görünmeniz mümkün. Peki, bu konuda hangi besinlerden fayda sağlanabilir?

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Bu besinlerin gençleştirme etkisi var! İşte hücreleri yenileyen besinler ve faydaları...
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