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ile birlikte ismini sıkça duyduğumuz olarak biliniyor. Ünlü sanatçı seneler önce mücadele ettiği kolit hastalığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulununca vatandaşlar arama motorlarında “Kolit hastalığı” araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; nelerdir? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 3.9.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 12:04
Kolit hastalığı (Bağırsak İltihabı) nedir? Sertab Erener ile bilinen Kolit hastalığı belirtileri nelerdir?

Kolit hastalığı son dönemde ünlü sanatçı Sertab Erener ile birlikte oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Zor zamanlar geçiren ve uzun yıllar bunun mücadelesini veren Sertab Erener ile bilinen Kolit hastalığı vatandaşlar tarafından merak edilir hale geldi. Ciddi ve önemli hastalıklar arasına giren, bağırsak iltihabı olarak da geçen kolit hastalığı nedir? Kolit hastalığı belirtileri nelerdir?

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Kolit kalın bağırsak olarak bilinen kolonu etkileyen bir hastalıktır. İltihaplanma olarak adlandırılan kolit, kalın bağırsakta tahriş ve şişmeye neden olarak buradaki iç astarda ülser denen yaralara yol açar. Kolit yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktık.

KOLİT HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Karın ağrısı veya kramp
Şişkinlik
Kansızlık
İştahsızlık ve kilo kaybı
İshal veya kabızlık
Dışkıda kan
Ateş ve titreme
Kusma
Makatta akıntı
Cilt döküntüleri
Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk
Gözde kızarıklık ve yanma hissi
Eklem ağrıları ve eklemlerde şişme

KOLİT NEDENLERİ NELERDİR?

Kolitin birçok nedeni bulunmaktadır. Kolit çeşidine göre nedenleri de farklılık göstermektedir. Birçok kolit çeşidinin nedeni bağırsakların yani kolonun virüs, zararlı bakteri veya parazitler tarafından iltihaplanmasıdır. Campylobacter, Shigella, E. Coli, Yersinia, Salmonella kolite neden olan en yaygın bakterilerdir. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları da kolite neden olmaktadır. Kalın bağırsakta azalan kan akımı veya alerjik reaksiyonlar da kolite yol açabilir. Dünyada kolite neden olan en yaygın parazit enfeksiyonu Entamoeba Histolytica parazitidir. Enfekte su içmekle bulaşır ve kişiden kişiye rahatlıkla geçebilir.

Tüketilen besinler ve stres kolit rahatsızlığına neden olmaz ancak şikayetlerin alevlenmesini tetikleyebilir.

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