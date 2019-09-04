Ani göğüs ve sırt ağrısı şikayeti olanlar dikkat! Kardiyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Binici açıkladı...

Göğüs ve sırt ağrısı şikâyeti olanların en yakın zamanda uzman bir doktora görünmesi gerekmektedir. Göğüs bölgesinde olan her ağrı kalple ilgili olmasa da göğüs kafesi içindeki herhangi bir organdan kaynaklanabileceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Dr. Binici ise doğru teşhise ait en güvenilir ipuçlarının hastanın şikâyetlerinin hikâyesinde saklı olduğunu belirtti. Peki, ani göğüs ve sırt ağrısı neden olur? Uzman Doktor Süleyman Binici açıkladı!

ANİ GÖĞÜS VE SIRT AĞRILARI NEDEN OLUR?

İHA'nın haberine göre Dr. Binici, ani göğüs ve sırt ağrıları hakkında şunları söyledi;

"Hasta, 'Hızlı merdiven çıkarken veya ağır bir şey taşırken göğsüme bir sıkıntı geliyor, durunca geçiyor' diyorsa, bu durumda tersi kanıtlanana kadar kalbi besleyen damarlarda darlık olduğu düşünülür. Göğüs ağrısı olan kişilerde, sıkıntıların ne zaman başladığı, ne kadar şiddetli olduğu, ilerleyip ilerlemediği, tetiği çeken etkenlerin neler olduğu çok önemlidir. Göğüste baskı, ağırlık, sıkışma hissi, sıkıntının boyna, çeneye, kollara veya sırta yayılması, kalp damarlarının daraldığı ya da tıkandığı durumlarda görülür" dedi.

KRİZ BELİRTİ VERMEDEN DE GELİR

Damarların daralmasına bağlı olan ağrıların 2-3 dakika süreceğine işaret eden Dr. Süleyman Binici, "Ağrı ve sıkıntıyla beraber nefes darlığı, mide bulantısı, terleme varsa şikâyetlerin kalbe bağlı olma ihtimali yüksektir. Ancak, kalp krizi geçiren herkeste tipik bir ağrı şikâyeti olması beklenmemelidir. Özellikle kadınlarda, yaşlılar ve şeker hastalarında hastalık kendini sadece karın ağrısı veya nefes darlığı hatta yalnız bulantı veya halsizlikle de gösterebilir" diye konuştu.

Kalbi besleyen damarların, anjiyo denilen koroner anjiyografi yöntemiyle görüntülenmesinin ana amacının stent veya baypas ameliyatına hazırlık olduğunu belirten Dr. Süleyman Binici, şunları söyledi: "Bu girişimlere gerek olup olmadığının kararı koroner kalp hastalığının niteliğine bağlıdır. Başka bir deyişle anjiyografi ancak bu yönde kuvvetli bir şüphe varsa yapılmalıdır. Anjiyo yapıp damarda darlık nerede, başka darlıklar da var mı diye bakıldıktan sonra ne yapılacağına karar verilir. Bazen ilaçla tedavi yeterli olsa da çoğu zaman darlıkların yerine yaygınlık durumuna göre stent takmak ya da baypas ameliyatı yapmak gerekir."

Basit gibi görünen göğüs ağrılarının ölümcül bir hastalığın belirtisi olabileceğinin akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Süleyman Binici, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu durumdaki hastalar acil servise ne kadar çabuk ulaşırsa, hayatta kalma şansı o kadar yüksektir. Her dakikanın hayati önemi vardır. Bununla birlikte göğüs ağrısının ciddi bir nedene bağlı olmadığı zamanlar çoktur. Hasta buna kendi kendine karar vermemelidir. Göğüsün içinde bir saatli bomba olabileceği hatırlanmalı ve mutlaka bir kalp doktoruna gidilmelidir."