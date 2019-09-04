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nedir? nakli kimlere, nasıl yapılır? tedavisi nasıl olur?

Çocuk sahibi olmak isteyenler için en son geliştirilen uygulama tedavisi oluyor. Yumurta eksikliği, hormonal sebepler, yaşa bağlı durumlar sebebiyle çocuk sahibi olamayan vatandaşlar kendi hücreleri ile gençlik aşısı yaptırmaya başladılar. olarak bilinen bu yöntem birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. En son gündeme gelen ’in nakli yöntemi ile çocuk sahibi olması konu ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı. Peki , kimlere yapılır? Tüp bebek tedavisi nasıl olur?

Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 10:18
Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere, nasıl yapılır? Tüp bebek tedavisi nasıl olur?

En son Seren Serengil ile gündeme gelen mitokondri nakli vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşların tüp bebek tedavi yöntemi ile çocuk sahibi olmak için çabaladıkları biliniyor. Arama motorlarında mitokondri nakli araştırması yapan vatandaşlar için; mitokondri nakli nedir, kimlere yapılır? Tüp bebek tedavisi nasıl olur? İşte ayrıntılar..

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR?

Yumurtanın aksine bu özelliği nedeniyle DNA hasarı kalıcı olmuyor, kendi kendini yenileyebiliyor. Kısacası yaşlanmıyor. Öncü kök hücreden mitokondri izole etmeyi başaran işlem yumurtalıklardan kapalı ameliyat yöntemiyle (laparoskopik) 5 milimetrelik doku alınmasıyla başlıyor. Dokudan özel bir işlemle öncü hücreler ayrıştırılıyor.

MİTOKONDRİ NAKLİ NASIL, KİMLERE YAPILIR?

Mitokondri nakli önce kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran bir işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına naklediliyor. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Önce hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.

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