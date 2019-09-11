Dikkat! Mideniz değil diliniz ülser olabilir…

Dil ülseri nedir?

Aftöz ülser ya da bilinen adıyla dil ülseri, dil üzerinde meydana gelen beyaz nokta şeklindeki lezyonlara verilen isimdir. Toplumumuzda çok sık görülen bu rahatsızlık, uzun süre devam ettiğinde hem günlük hayatın kalitesini etkiliyor hem de çok daha başka dil hastalıklarına zemin hazırlıyor. Ancak kansere dönüşmesi çok düşük bir ihtimaldir. Beyazdan pembeye doğru dönen ülserler kanamaya neden olduğundan çok daha rahatsız edicidir. Genellikle dilin ucunda çıkan lezyonlar ayrıca yanak, dudak içleri, diş etlerinde de görülebilir.

Dil ülseri neden olur?

Hormonal dengesizlikler,

Gıda alerjisi,

Uyku bozuklukları,

Sigara ve alkol kullanımı,

Yetersiz ağız hijyeni,

Viral enfeksiyonlar,

Adet dönemleri,

Zayıflamış bağışıklık sistemi,

Sodyum lauril sülfat içeren diş macunları,

Diş fırçalamaya bağlı olarak gelişen tahriş,

Duygusal stres,

Genetik özellikler,

Folik asit eksikliği.

Dil ülserinin belirtileri nelerdir?

Dil ülseri sebebiyle ağızda oluşan yaralar oldukça rahatsız edicidir. Çünkü en küçük temasta veya yemek yerken bile yanma hissi oluşur. Rahatsızlık ve yanma hissinin yanı sıra;

Yutma güçlüğü,

Boğaz ağrısı,

Dilde morarma,

Dilde kanama,

Dilde şişme oldukça sık görülür.

Bu belirtilerin yanı sıra daha az görülen şikayetlere de yol açabilir. Bunlar; vücutta ağrı, ishal, ateş, aşırı yorgunluk, halsizlik, lenf bezlerinde şişmedir.

Dil ülseri en çok kimlerde görülür?

Sigara ve alkol kullanan kişilerde,

Çeşitli ilaçları kullanan kişilerde,

Ağız bakımına yeteri kadar özen göstermeyen kişilerde,

Dilini çok sık ısıran kişilerde,

Aşırı sıcak veya soğuk yiyecek/içecek tüketen kişilerde dil ülseri görülür.

Dil ülserine neden olan hastalıklar nelerdir?

Ülseratif kolif,

Çölyak hastalığı,

Behçet hastalığı,

Crohn hastalığıdır.

Dil ülseri nasıl tedavi edilir?

Dil ülserinin teşhisi oldukça kolaydır. Kişinin başvuracağı uzman doktor, hastanın dilindeki yaraları önce muayene eder. Çeşitli tetkik ve testler sonrasında tedavi yaklaşımına karar verir. Hastalığın tedavisinde genellikle doktorun verdiği ülser ilaçları kullanılır. İlaçlar kısa bir zamanda kişinin dilindeki lezyonlara etki ederek kişinin normal yaşantısına dönmesini sağlar. Ancak kişinin tedaviden sonra tekrar aynı şeyi yaşamaması için değiştirmesi gereken bazı unsurlar vardır. Öncelikle ağız bakımına çok daha dikkat etmeli, tuzlu su ile gargara yapmalıdır. Aynı zamanda bağışıklık sitemini güçlendirmek amacıyla C vitamini takviyesi alınabilir.