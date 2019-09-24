Potasyum hangi yiyeceklerde bulunur? En çok potasyum içeren gıdalar

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de çoğu insan günlük beslenmelerinde yeterince potasyum almıyor. Ulusal bir ankette, Amerikalıların yalnızca %3'ünün potasyum alımı önerisini karşıladığı tespit edildi. ABD'de, potasyum için önerilen günlük alım miktarı (RDI) 4.700 mg'dır. Bu seviye, diğer birçok ülke tarafından belirlenen seviyelere göre daha yüksektir ancak faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Kemik ve kalp sağlığı için yeterli miktarda potasyum alınması gereklidir. Kan basıncı yüksek kişiler için özellikle önemlidir ve kalp hastalığını ve felç riskini azaltabilir.

FASULYE

Fasulye ve mercimek hem iyi potasyum kaynaklarıdır. Beyaz fasulye, bir kapta (179 gram) 829 mg veya önerilen günlük alım miktarının % 18'i kadar potasyum içeren en iyilerden biridir.

Beyaz fasulye de iyi miktarda tiamin, folat, demir, magnezyum ve manganez içerir.

Ek olarak, bir fincan (179 gram) beyaz fasulye, önerilen günlük alım miktarının yaklaşık % 75'ini oluşturan 18.6 gram lif sağlar. Bunlar ayrıca mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır.

PATATES

Beyaz patates her zaman en yoğun besinli sebzeler olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, mevcut olan en iyi gıda potasyum kaynaklarından biridir.

Büyük bir fırında patates (299 gram), önerilen günlük alım miktarının % 34'ünü size sağlar.

PANCAR

Pancar doğal tatlı bir tadı olan koyu kırmızı bir kök sebzesidir.

Bir bardak (170 gram) pancar 518 mg veya önerilen günlük alım miktarının %11'i oranında potasyum içerir.

YABAN HAVUCU

Yaban HavuCU, havuçlara benzer beyaz bir kök sebzesidir.

Bir bardak (156 gram) yaban havucu potasyum için önerilen günlük alım miktarının %12'sini veya 572 mg potasyum sağlar

ISPANAK

Ispanak oldukça besleyici bir sebzedir. Bir bardak (180 gram) pişmiş ıspanak, potasyum için önerilen günlük alım miktarının% 18'ini sağlar ve alımını artırmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

DOMATES SOSU

Domates sosu gibi domates ve domates ürünleri potasyumla doludur. Bir bardak (244 gram) domates sosu, potasyum için önerilen günlük alım miktarının % 17'sini içerir.

PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU

Portakal gibi turunçgil meyvelerinin C vitamini bakımından yüksek olduğu iyi bilinmektedir, ancak bunlar aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır.

Bir bardak portakal suyu potasyum için önerilen günlük alım miktarının %11'ini sağlar. Ayrıca folat, A vitamini, tiamin ve antioksidanlar bakımından da zengindir.

YOĞURT

Yoğurt harika bir kalsiyum, riboflavin ve potasyum kaynağıdır. Bu kremsi işlemden bir bardak (245 gram) size potasyum için önerilen günlük alım miktarının %11'ini sağlar