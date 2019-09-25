Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezde hangi vitaminler bulunur? İşte yaraları!

Kan yapıcı özelliğiyle bilinen pekmezin faydaları saymakla bitmemektedir. İçeriğinde bolca vitamin ve mineral barındıran bu ürün kültürümüzde de yerini korumaktadır. Demir ve kalsiyum barındırması nedeniyle kemik gelişimini üst düzeye taşımaktadır. Özellikle çocukların düzenli olarak tüketmesi gereken bu ilacın birçok çeşidi bulunur. Dut , hurma, keçiboynuzu , üzüm gibi türleri bulunur. Peki, pekmezin faydaları nelerdir? Pekmez nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar…

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Pekmez iyi bir enerji kaynağı olmasıyla bilinir. Ek olarak içerisinde bolca B vitamini ve diğer vitaminleri barındırır. Mineral, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi temel mineralleri içerisinde barındırır. Bu nedenle insan vücuduna birçok yararı bulunur. İşte o faydaları…

PEKMEZ ENERJİ KAYNAĞIDIR

"Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan Anadolu'da binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan pekmez, genelde şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle üretilen yoğun ve tatlı bir şuruptur. Pekmez, taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilmekle birlikte keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılır. Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içerir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişir.

HEMEN KANA KARIŞIYOR

Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışır. İçeriğindeki B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır. Ortalama 29 kalori olan bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içerir. Pekmezin 100 gramı, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlar.

KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Pekmez, içindeki zengin potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkilidir. Pekmezde bulunan antioksidanlar, vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinir.

ŞEKER HASTALARINA UYARI

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda 'pamukçuk' adı verilen ağız içi yaraların tedavisinde önemli rol oynar. Pekmezdeki basit şekerler kana hızlı karıştığından diyabeti olan bireylerin şeker ve bal gibi pekmezi de fazla tüketmemesi önerilir. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetinde olması gereken bir besindir.

TANSİYONU DA DENGELİYOR

Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmeli. Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılır. İçeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi önerilir.