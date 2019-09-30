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sertleşmesi kanserden daha tehlikeli…

Nefes darlığı ve kuru öksürük sandığınızdan daha tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir. Özelikle 65 yaş üstü erkeklerde görülen sertleşmesi, akciğerlerin sertleşip süngerimsi bir hal almasına sebep olmaktadır. Akciğer sertleşmesi olarak da bilinen İdiopatik Pulmoner Fibrzis (İPF) hastalığının henüz kesin bir tedavisinin bulunmadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı, erken teşhis ile doğru tedavi sürecinin planlanmasının hastalığın seyrini yavaşlattığını anlattı ve konuyla ilgili daha birçok detayı paylaştı...

Giriş Tarihi: 30.9.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 12:26
Akciğer sertleşmesi kanserden daha tehlikeli…

AKCİĞER SERTLEŞMESİ NEDİR?

sertleşmesi olarak da bilinen İdiopatik Pulmoner Fibrzis (İPF) akciğer dokusunun kalınlaşması, sertleşmesi ve hastalıklı alanların bal peteği dokusunu andıran bir görünüm kazanmasına verilen addır. Bu hastalıkta hava yolları daralmaz ancak akciğer dokusu kalınlaşır ve sertleşir. Dolayısıyla akciğerlerden kan dolaşımı sistemine oksijen geçişi oldukça zorlaşır. Bunun sonucunda da beyin başta olmak üzere kalp ve diğer organlar çalışmaları için ihtiyaç duydukları oksijen miktarını alamaz hale gelirler. Hastalığın asıl nedeni bilinmemekle birlikte bazı kişilerde fibrozise yol açan nedenler saptanabilmektedir.

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Akciğer sertleşmesi kanserden daha tehlikeli…
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