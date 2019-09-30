B6 vitamini nedir? Faydaları nelerdir?

Birçok sebze, tahıl ve et ürünlerinde bulunan B6 vitamini, yüksek kolesterol, anemi, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara karşı vücudu koruyan vitamin türüdür. Et ve süt ürünlerinde de bulunan B6 vitamini eksikliği vücutta bazı sorunlara yol açabilmektedir. Günlük tükettiğimiz besinlerden alınabilen B6 vitamini önemsenmesi gereken bir vitamin türüdür.

Bağışıklık sistemini de doğrudan etkilediği bilinen B6 vitamini, aynı zamanda metabolizmanın sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.

B6 vitamini kullanımı bünyeden bünyeye değişen etkiler yaratabilmektedir. Örneğin bazı vücutlarda bağ ağrısı veya uyku halinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle hamilelerin doktora danışmadan kullanmaları önerilmemektedir.

B6 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE SEBEP OLUR?

Yorgunluk hissi yaratır

B6 vitamini eksiliğinin en belirgin özelliği yorgunluk hissidir. Bunun yanında cilt kuruluğu, dudaklarda çatlama gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir.

Vücutta döküntüler meydana gelebilir

Vücutta bazı döküntülerin ortaya çıkması B6 vitamin eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Zamanla bu döküntüler daha belirgin ve artar hale gelebilmektedir. B6 vitamininin vücutta ne kadar eksik olduğuyla bağlantılı olarak tahriş ve döküntüler fazla ya da az olarak ortaya çıkabilir.

Dudak çatlamalarına neden olur

B6 vitamini eksikliğinin kendini kolayca belli edebileceği yerlerden bir tanesi dudak çevresidir. Dudak çevreniz kuruyabilir ve kenarları çatlayabilir. Aynı dönemde dilinizde de kabartılar oluşabilir.

B6 vitamini eksikliği el ve ayaklarda uyuşukluk hissi yaratır

Parmaklarda karıncalanma hissinin ortaya çıkması B6 vitamini eksikliğinin bir göstergesi olarak bilinmektedir. El ve ayak parmaklarındaki uyuşukluk hissi B6 vitamini eksikliği dışında başka hastalıkların da habercisi olabilmektedir.

Hafıza zayıflaması B6 vitamini eksikliği olabilir

B6 vitamini ruh hali ve hafıza üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir. Eğer kafanız karışık ve üzgün hissediyorsanız ya da ileri yaşlardaysanız vitamin eksikliği bunun sebebi olabilir. Mental becerilerinizin düşüşe geçmesinin sebebi de B6 vitamini olabilir.

B6 vitaminini hangi besinlerden alabiliriz?

B6 vitamini günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinde vardır. En fazla yeşil yapraklı sebzelerde bulunmaktadır. Bunun dışında B6 vitamini içeren yiyecekler şunlardır;

- Kırmızı et

- Balık

- Tavuk

- Yumurta

- Süt

- Havuç

- Ispanak

- Bezelye