Sık sık idrar çıkmak, idrar yaparken yanma veya renk değişimi fark etmek idrar yolu enfeksiyonlarının en çok bilinen belirtileri arasındadır. Karın bölgesinde şişkinlik hissi ve ara ara yaşanan sancılar idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri arasındadır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Mesanenin bakterilenmesi olarak bilinen idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolundan mesaneye ulaşan bakteriler yüzünden ortaya çıkmaktadır. Sadece mesanede görülen bakterilere sistit adı verilmektedir.

Bazı durumlarda idrar yolu enfeksiyonu böbrekleri ve üst idrar kanalını etkileyebilmektedir. İlerlemiş veya tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonları böbrek yetmezliğine bile neden olabilmektedir.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLMEKTEDİR

- İdrar yolu enfeskyionu kadınlarda daha sık görülen ve tekrar eden bir sağlık sorunudur. Bunun nedeni, kadınlarda idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın erkeklere göre daha kısa olmasıdır.



- Hamilelik, idrar yolu enfeksiyonu riskini arttıran bir durum değildir ancak, bu dönemde yaşanan enfeksiyonlar daha kolay yayılabilir ve anneye, dolayısıyla fetüse zarar verebilir. Bu nedenle hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.



- Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yolunu tıkayarak, idrarın mesanede kalmasına yol açabilir. Bu durum idrar yolu enfeksiyonu riskini yükseltmektedir.



- Şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemini baskılayarak, vücudun bakterilere karşı korunma sistemini zayıflatan bazı hastalıkların idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma ihtimalini arttırdığı bilinmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

- Sık sık idrara çıkma

- İdrara çıktıktan hemen sonra bile tekrar idrara çıkma isteği

- İdrara çıkarken ağrılı yanma hissi

- Karnın bölgesinin alt kısmında şişlik ve rahatsızlık hissi

- Bulanık ve rengi farklı idrar

- Ağır kokulu idrar



Bu belirtilerin yanı sıra ateş çıkması halinde mutlaka bir doktora gidilmesi gerektiğinin göstergesidir. Çünkü Ateş, mide bulantısı, kusma gibi durumlarda enfeksiyonun yüksek olduğu anlamı taşımaktadır. Bu yüzden yaşanılan bu belirtiler yanında aralıklarla ateş ölçülmesi gerekmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

Yapılan bazı testler ve tahliller sonucunda doktorun uygun gördüğü ilaçlar kullanılarak ve kontrollere gidilerek tedavi edilebilmektedir. Enfeksiyonun durumuna göre tedavi süresi değişiklik gösterebilir.

Laboratuvarda yapılan incelemeden sonra idrar örneğiyle idrar kültürü yapılarak bakterinin türü belirlenir. Enfeksiyona neden olan bakterinin ve bu bakteri için hangi ilacın kullanılması gerektiğinin belirlenebilmesi için idrar kültürü yapılması önemlidir.



Doktorun sık oluşan idrar yolu enfeksiyonlarının, idrar yolundaki anormalliklere bağlı olup olmadığını tespit edebilmek için bu bölgenin filmini isteyebilir. Film için ultrason veya tomografi yöntemlerinden biri kullanılabilir. Yine sık görülen enfeksiyonlar için mesanenin incelenmesini sağlayan sistoskopi yöntemi kullanılabilir.



İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi çoğunlukla antibiyotiklerle yapılmaktadır. Fakat her antibiyotik her bakteri türü için etkili olmadığından size uygun antibiyotik ancak laboratuvar testleri sonucunda bakterinin tespit edilmesiyle belirlenir.