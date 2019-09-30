Karnabaharın faydaları nelerdir?

Kızartması yapılan, fırında pişirilen karnabahar hem lezzetli hem de çok faydalı bir yiyecektir. Birçok insanın tadını sevmemesi yüzünden tüketmediği karnabahar aslında vücuda çok büyük katkıda bulunan bir sebzedir. Çocukların tüketmesi gelişim çağlarına katkı sağladığı bilinmektedir.

İŞTE KARNABAHARIN FAYDALARI...

- Karnabahar düşük kalorili bir sebzedir. Diyet yapanların tercih ettikleri sebzelerden biri olan karnabahar, kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

- Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karnabaharla almak mümkündür. Özellikle A, B1, B2 ve C vitaminleri açısından zengindir.

- Yüksek kalsiyum içeren karnabahar aynı zamanda vücudun potasyum ihtiyacını da karşılamaktadır.

- Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez besini olarak bilinen karnabahar, düşük kalorili bir sebzedir. Diyet yapanların veya sağlıklı beslenenlerin tükettikleri bir sebze türüdür. Aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olan ve tok tutan karnabahar, düzenli tüketimde kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

- Mide rahatsızlıkları çekenlerin tüketmesi önerilen karnabahar, sindirimi kola bir sebze türüdür. Yaşanabilecek mide sorunlarının önüne geçtiği bilinen ve hazmı kolaylaştıran yapısıyla mide dostu olarak bilinmektedir.

- Vücudun en önemli ve işlevi büyük olan organlarından karaciğerin toksinlerden temizlenmesine yardımcı olan karnabahar, karaciğer sağlığı açısından önemli bir besindir.

YÜKSEK LİF İÇEREN KARNABAHAR UZUN SÜRE TOK TUTAR

Karnabahar, sindirimi ve hazmı en kolay sebzeler arasındadır. Bağırsak hareketlerini düzenleyen ve mideyi rahatsız etmeyen yapısıyla bilinen karnabahar yüksek lif oranına sahip sebzeler arasında yer almaktadır. Yüksek lif içermesinden dolayı uzun süre tokluk hissi yaşatan karnabahar, bu yüzden çok fazla tercih edilen bir besin türüdür.

Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir

Şeker hastalarının çok dikkatli beslenmeleri gerekmektedir. Bazı sebze ve meyvelerde bulunan şeker bile vücuda zarar verebilmektedir. Karnabahar şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebilecekleri bir sebzedir. Zarar vermenin aksine vücuda fayda sağlamaktadır.

Kalp sağlığına destek olur

Birçok faydasının yanında karnabahar kalp sağlığına da destek olmaktadır. Kalp hastalıklarına karşı vücudu korur ve kalbin daha sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

Kabızlığa iyi gelir

Uzun süreli kabızlık sorunu yaşayanların düzenli karnabahar tüketmeleri çok önemlidir. Bağırsak hareketlerini düzenleyen yapısıyla karnabahar kabızlık sorunu yaşayanların tüketmesi gereken bir sebzedir. Aynı zamanda kolon kanseri riskini azalttığı bilinen karnabahar, bağırsak sağlığı için çok önemlidir.