Lavanta çayının faydaları nelerdir ve nasıl demlenir?

Öncelikle 1 su bardağı içme suyunu kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta ekleyin. Ardından ocağın altını kısın ve 6 dakika boyunca lavanta çayının demlenmesini bekleyin. Demlenen lavanta çayı ılık bir hal aldıktan sonra süzülerek içilebilir.

LAVANTA ÇAYI NASIL TÜKETİLMELİ?

Lavanta çayı ya aç karnına ya da akşam yemeğinden minimum 2 saat sonra içilmelidir. Vücuda olan faydalarının etkisini arttırmak için tatlandırmadan içilmesi önerilir. Tedavi amaçlı düzenli kullanımında ise 15 günlük sürenin üstüne çıkılmamalı, bu süreden sonra mutlaka tüketimine ara verilmelidir.

Lavanta çayının faydaları nelerdir?

- Lavanta çayı sinirlerin yatışmasını ve romatizma kaynaklı ağrıların giderilmesini sağlar. Aynı zamanda uyku problemi yaşayan kişilere lavanta çayı tüketmeleri önerilir.

- Psikolojik rahatsızlıklara karşı melisa çayıyla benzer özelliklere sahiptir. Depresyon gibi psikolojik bozuklukların semptomlarının en hafif düzeyde yaşanmasını mümkün kılar.

- Sinir sistemini güçlendirir ve tansiyonla düzeyini dengeler. Şiddetli baş ağrılarına sebep olan migrenin tedavisine yardımcı olur.

- Mide ve bağırsaklarda meydana gelen sindirim sistemi bozukluklarına karşı iyileştirici bir etkiye sahiptir.

- Lavanta çayı, iyi bir iştah açıcıdır.

- Regli ağrılarının azalmasını sağlar.

- Akne ve benzeri cilt problemlerime iyi gelir. Doğal cilt temizleyici olarak kullanılmaktadır.

- Temiz saça uygulanan lavanta çayı saç köklerindeki kan akışını hızlandırır. Bu sayede saçlar canlı bir görünüm kazanır.

Lavantanın yan etkileri nelerdir?

- Bazı hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara sebep olan lavanta çayının özellikle aşırı miktarda tüketilmesi halinde titreme, kusma, baş dönmesi gibi semptomlarla karşı karşıya kalınabilir.

- İştah artırıcı nitelikte bir bitki çayı olmasından ötürü kilo problemi olanlar papatya çayını dikkatli bir şekilde tüketmelidirler.

- Hamile ve lohusa döneminde kadınların tüketimine uygun değildir.