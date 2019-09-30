Menisküs belirtileri nelerdir? Menisküs yırtığının belirtileri nelerdir?

Sadece sporcu hastalığı olmayan menisküs birçok insanın başına gelmektedir Diz ekleminin ortasındaki kıkırdak yapıda ortaya çıkan menisküs ağrılı bir süreç yaşanmasına neden olur.

Menisküs diz bölgesindeki büyük iki kemiğin kesiştiği yerde bulunan ince bir yapıdır. Menisküsün vücut ağırlığının taşınması, dönme hareketi ve vücudun dengesini sağlamak gibi görevleri vardır. Menisküs yırtığının oluşma nedenleri arasında yük binen dizlerin ani hareket etmesi örneği verilebilir. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bu yırtık ağrı ve şişkinlik belirtisiyle anlaşılabilir.

MENİSKÜS YIRTIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dizde takılma, ani ağrı, veya dizin kitlenmesi menisküs yırtığının ilk berlirtileri arasındadır. Yırtığın oluştuğu yerde ani şişlik ve ağrı, dizi hareket ettirememe gibi sorunlar da yırtık belirtileri arasında yer almaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında mutlaka bir doktora gidilmesi gerekmektedir.

Yırtık oluşmuşsa şişlik veya ağrı sıcağı sıcağına yaşanmayabilir. Birkaç saat sonra aniden şişen diz ve başlayan ağrı menisküs yırtığı belirtilerindendir. Ayakta dururken veya yürürken dizin takılması ve şişliğin artması halinde mutlaka bir doktora gidilmelidir.

Mutlaka tedavi edilmeli

Erken teşhisi yapılan menisküs hastaları daha şanslıdır. Menisküs yırtıklarında erken teşhis birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da önemlidir. Bunun dışında dize alınan darbelerle gelen ağrılar da önemsenmelidir. Aksi halde daha sonra diz rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Minüsküs tedavisi görmemek ağırlı bir süreç yaşanmasına ve bir süre sonra dizi neredeyse kullanamama noktasında gelmeye neden olmaktadır. Tedavi aşamasında gerekli testler ve muayene yapılır, doktorun öngördüğü tedavi yöntemi başlatılır.

Geçmeyen ağrılarda cerrahi müdahale gerekebilir

Tedavisine başlanan menisküsün geçmemesi veya ağrıların azalmaması halinde cerrahi müdahale yapılmaktadır. Tedavi yöntemine göre değişiklik gösterebilen cerrahi müdahaleler genellikle başarılı sonuç vermektedir.

Menisküs tedavisinde yapılması gerekenler

- Bol bol dinlenmek menisküs tedavisinde çok önemlidir. Yırtık oluşmuş dizi çok yormamak tedavi süresinin uzamamasını sağlamaktadır.

- Doktorun tedavisi süresinde önderdiği gibi buz uygulaması yırtık olan bölgenin rahatlamasını sağlamaktadır.

- Dizin bandajlanması yırtık olan bölgenin hareketsiz kalmasını sağlar. İyileşme sürecini kısaltan bandajlama ağrıların da azalmasına neden olmaktadır.