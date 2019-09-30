Zahter otunun faydaları nelerdir? Zahter otu nerelerde kullanılır?

Yaz ve kış mevsiminde iki farklı şekilde yetişen zahter, çay veya baharat olarak kullanılabilir. Zahter bitkisi pembe renktedir. Çiçekleriyle birlikte kurutulur ve kurutulduktan sonra çay veya baharat olarak kullanılır. Kekiğe benzeyen şekli ve kokusundan dolayı çoğu insan zahter bitkisini dağ kekiği olarak bilmektedir. Özellikle Hatay, Gaziantep gibi şehirlerde kullanımı çok yaygındır. Kendiliğinden yetişen bu yabani bitki aynı zamanda çok sağlıklıdır.

ZAHTER GENELLİKLE NERELERDE KULLANILIR?

Zahterin kullanım alanları aynı kekik gibidir. Bu yüzden kekiğe çok benzetilmektedir. Baharat olarak yemeklere eklenebilir, çayı yapılıp tüketilebilir veya salatalara baharat olarak da koyulabilir.

NEDEN ZAHTER OTU TÜKETMELİYİZ?

Zahter otu birçok bitki gibi çok faydalıdır. Birçok hastalık veya sağlık sorunları için tüketildiği bilinmektedir.

ZAHTER OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Zahter otunun yara iyileştirici özelliği vardır. Örneğin basit yaralanmalarda zahter otundan faydalanılabilir.

- Sinir sistemini kuvvetlendiren bitkiler arasında yer alan zahter otunun sinir sistemine katkısı büyüktür.

- Böbrek hastalıklarına karşı vücut direncini arttırıcı özelliği vardır.

- Sindirimi kolaylaştırıcı bir yapıya sahip olan zahter otu aynı zamanda hazımsızlık sorunu yaşayanların tüketmesi önerilen bir bitkidir.

- Özellikle çocuklarda iştah sorunu yaşayan annelerin tercih ettiği zahter otu, doktora danışılarak çocuğa verilebilmektedir. Yemeklere baharat olarak katıp iştah açıcı özelliğinden faydalanılabilmektedir.

- Öksürük sorunu yaşayanların zahter otunu çay olarak tüketmeleri öksürüğü kesmeye yardımcı olacaktır.

- Ağız kokusuna iyi gelir ve diş eti sağlığında etkilidir.

- Zahter yağı aynı zamanda saçlar için de kullanılmaktadır. Zahter yağını ve suyu saç diplerine uygulandığında, saçların güçlenmesi sağlanır. Bu da saç dökülmelerinin önüne geçmektedir.

ZAHTER OTUNU KİMLER KULLANMAMALI?

- Hamilelerin kullanmamasına dikkat edilmelidir.

- Guatr hastalarına tavsiye edilmez.

- İlaç kullananların doktoruna danışman bu bitkiyi kullanmamaları gerekmektedir.

ZAHTER ÇAYI NASIL YAPILIR?

Çay süzgecinin içine bir tatlı kaşığı kadar zahter ekleyip, üzerinden bir bardak sıcak su dökün. Sonra bardakta zahter aromalı olarak hazır olan bu suyu dökün. İkinci kez aynı süzgeçten tekrar sıcak su dökerek çayınızı hazırlayın. İlk suyu dökmemizin nedeni, bitkinin ilk su ile temizlenmesini sağlamaktır.