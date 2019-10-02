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Sigaranın gözler üzerindeki yıkıcı etkileri…

Söz konusu sigara olduğunda sağlığımız üzerindeki yıkıcı etkileri uzun bir liste oluşturuyor. dünyaya açılan pencereleri olan gözler de bu yıkıcı etkilerden nasibini alıyor. Sarı nokta hastalığından bebeklerde şaşılığa kadar birçok hasar bırakan sigaranın gözlere etkisini Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. anlatıyor.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 14:48
Sigaranın gözler üzerindeki yıkıcı etkileri…

SİGARA GÖZLERE ZARAR VERİR Mİ?

Sigara içmenin genel sağlık için ne kadar zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Dünyada ölümle sonuçlanan hastalıkların meydana gelmesinde sigaranın payı oldukça büyük. Kanser, kalp, damar gibi sağlık sorunlarının birinci faili olan sigara dünyaya açılan penceresi gözler için de büyük tehlike yaratıyor. Özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, ilerleyen yıllarda görme kayıplarına kadar yol açıyor. Ayrıca katarak ve sarı nokta hastalığına yakalanma riskini de büyük ölçüde arttırıyor. Eğer 50 yaş ve üzerinde hala sigara içen biriyseniz sigaraya bağlı körlük yaşama ihtimaliniz yükseliyor.

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Sigaranın gözler üzerindeki yıkıcı etkileri…
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