Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı tedavisi nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Aort damarı yırtılmalarının altında pek çok neden yatmaktadır. Özellikle 60-80 yaş aralığındaki kişilerde görülen yırtılmaların başlıca nedenleri arasında sigara kullanımı, aşırı kilo, ağır kaldırma gibi birçok neden bulunmaktadır. Konuyla ilgili uzmanların ise birçok uyarısı bulunmaktadır. Bilinmesi gereken en önemli detaylardan bir tanesi de aort diseksiyonu beklenmedik bir durum olduğundan dolayı, önceden belirtileri yoktur. Daha önceden doktorların yapılmaması gerektiğini söylediği şeylere dikkat etmeli ve önlemi bu şekilde alınmalıdır. Tanısının da aniden koyulması oldukça zor olan bu rahatsızlık ani ölümlere sebebiyet verebilir. Peki, aort damarı yırtılmasından nasıl korunur? İşte detaylar…

AORT DAMARI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Aort damarı yırtılması ani gelişen ve ani bir ölüme sebebiyet vermesinden dolayı bu rahatsızlık ile karşı karşıya kalan hastaların neredeyse yarısı acil serviste kaybedilir. Özellikle beyin bölgesini ilgilendiren bir yırtık mevcut ise cerrahi müdahale şarttır ve bu müdahalenin olabildiğince acil olması gerekmektedir. Kanamanın kontrol edilerek yırtılan aortun suni bir damarla değiştirilmesi ve hayati organlara tekrar kanın gönderilmesinde dakikalar bile çok önemlidir.

AORT DAMARI YIRTILMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Doğrudan etkisiz hale getirecek bir çözümü olmasa da ihtimalleri azaltmak için yapılması gerekenler şunlardır;

Sigara aort diseksiyonunda risk faktörleri arasında gösterilmektedir.

Aşırı kilo ve hipertansiyonla mücadele edilmelidir.

Genetik hastalık söz konusu ise (Marfan Sendromu gibi) bu hastalar sık takip edilmelidir.

Araç içinde mutlaka emniyet kemeri takılmalıdır.

Ağır kaldırma yine riskli grupta yırtılmayı tetikleyen neden olarak söylenebilir.

Aort damarında genişleme tespit edilmiş hastalar

Özellikle aort damarında genişleme tespiti yapılan hastalar düzenli olarak kontrole gitmelilerdir. Genişleyen damar çapının belli bir seviyeye gelmesi neticesinde ise ameliyat edilmelilerdir.