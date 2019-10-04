Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi (Beyin Felci) belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Beyin felci diğer adıyla Serebral Palsi beyin felci kaslarının hareketini ve motor becerilerini etkileyen bir rahatsızlıktır. Vücudun amaçlı bir şekilde hareket etmesine ve kişisel ihtiyaçların, günlük hareketlerin giderilmesine engel olan tehlikeli bir hastalıktır. Çoğu durumda; görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar oluşur. Bazı alanlarda bir hastalık olarak geçmeyip, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtiler de olabilir. Peki Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi tedavisi nasıl yapılır?

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsi bir hastalık değildir. Aksine, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ

Annedeki enfeksiyonların bebeğin beyin dokusuna ulaşması, bebek anne rahminde iken gelişen damar tıkanmaları ve beyin kanamaları, serebral palsinin hamilelikteki nedenlerinden bazılarıdır. Serebral palsinin Türkiye'de en sık görülen nedeni ise doğum sırasında 'bebeğin yeterli oksijen alamaması'dır. Mor doğmuş ya da doğum sırasında kordon dolanmış bebekler ile doğar doğmaz ağlayamayan bebeklerin beyin dokularına yeterince oksijen gitmediğinden beyinde hasar oluşuyor. Doğum sonrası yenidoğan dönemindeki sıkıntılar ise menenjit başta olmak üzere, sıklıkla bebeğin geçirdiği enfeksiyonlardır.

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ

Serebral Palsi tamamen iyileştirilmesi mümkün olmayan problemlerden biridir. Ancak ileri tedavi yöntemleri ile pek çok çocuk normale yakın bir yaşam sürebilir. Hastalıkla ilgili ilaçların dışında fiziki tedavi ve rehabilitasyon ile kaliteli bir yaşam sürülebilir. Serebral Palsi bir ekip işidir. Ekip ile birlikte düzenli ilaçların kullanımı ve fiziksel çalışmalar ile kişiler iyileştirilme yolunda ileri adım atabilirler. Nörologtan psikoloğa kadar geniş bir yelpaze gerekir.