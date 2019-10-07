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Ağız içi yaraları kanserinin habercisi

Nedeni belli olmayan, aylarca sizinle beraber yaşayan ağız içi yaraların kanserinin en önemli belirtisi olduğunu biliyor musunuz? Özellikle de kötü ağız kokusu ve kanamanın eşlik ettiği dil yaraları, sık görülen dil kanserinin ilk şikayetleri arasında yer alıyor. Ne kadar erken fark edilirse o kadar çok başarı oranının olduğunu söyleyen Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Züleyha Kadehçi, dil kanserinin bilinmeyenlerini anlatıyor.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 16:06
Ağız içi yaraları dil kanserinin habercisi

DİL KANSERİ NEDİR?

Yaygın olarak görülmesine karşın çok fazla bilinmeyen bir türü olan , oral veya orofaringeal kanser olarak adlandırılır. Yapılan araştırmalar kanserinin erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görüldüğünü ortaya koymuştur. Sinsi bir şekilde ilerleyen , uzun zaman belirti vermeyerek ilerleyişini sürdürür. Bu sebepten dolayı erken aşamada fark etmek hastalığın tedavisi için çok önemlidir.

BİLİNMEYEN YARALARA DİKKAT

Birçok kişi ağzında çıkan yaraları önemsemez ve kendiliğinden geçeceğini sanır. Ancak bazı yaralar bize dil kanserinin haberciliğini yapar. Şöyle ki, dil üzerinde nedeni bilinmeyen ve düzensiz şekilde yayılan, haftalar ve hatta aylarca geçmeyen yaralar, sanıldığı kadar masum olmayabilir. Dil kanserinin en önemli belirtileri arasında kabul edilen bilinmeyen ve uzun süre geçmeyen yaralar kesinlikle ihmal edilmemeli, uzman bir K.B.B doktoruna gösterilmelidir. Çünkü yara sandığınız basit aftlar tümörün ta kendisi olabilir.

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Ağız içi yaraları dil kanserinin habercisi
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