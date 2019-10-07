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Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen

"48 saat sonra kandaki nikotin azalıyor, 12 ay sonra kalp hastalığı riski yüzde 50 azalıyor" içenler için bağımlılıktan kurtulmak çok güç olabiliyor. Tiryakilerin önemli bir kısmı, hayatlarında en az bir kere sigarayı bırakmayı deniyor ancak bir süre sonra yeniden başlıyorlar. Sigara bağımlıların bırakamamalarının altında yatan en önemli neden ise; sigarayı bir arkadaş gibi görmeleri ve karşılaştıkları olumlu ya da olumsuz tüm olayları sigarayla paylaşmaları. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Temuray sigaranın bir yol arkadaşı olmadığının altını çizerek, “Siz tüm hayatınızı onunla paylaştığınızı düşünürken o sessizce sizin hayatınızı elinizden alıyor” diyor. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudun nikotinin zararlarından kurtulması zamanla mümkün oluyor. Dr. Temuray bıraktıktan sonraki ilk 20 dakikadan 15 yıla kadar vücutta meydana gelen olumlu değişimleri anlattı.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 19:35
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen 11 değişim

Bağımlılar en çok yoksunluk döneminden korkuyor

Sigarayı bırakmaktan çok bırakmaya karar verme aşamasının zorlu olduğunu belirten Dr. Temuray, "En zor olan bırakmayı düşünme evresi. Bağımlılar sigarayı bıraktıklarında yaşayacakları yoksunluk döneminden endişe ediyor. Ancak bu yoksunluk ömür boyu devam eden bir süreç değil. Kararlı olunduğunda yoksunluk belirtilerin üstesinden gelmek çok daha kolay hala geliyor. Sigarayı bırakmada birinci kural; günlük koşullar nasıl olursa olsun bıraktıktan sonra bir tane bile yakmamak. Çünkü bu davranış anıları, tadını ve kişiye verdiği hissi beynin yeniden hissetmesine neden oluyor. Sıklıkla sigarayı bıraktıktan sonra ara ara bir tane içenler bir süre sonra yeniden başlıyor" diyor.

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Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen 11 değişim
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