Yoğurdun faydaları nelerdir? İşte yoğurt yemenin sağlığa yararları

Yoğurt, sütün bakteriyel fermantasyonundan elde edilen popüler bir süt ürünüdür. Ülkemizde de birçok yemeğin yanında tüketilmekle birlikte çoğu yemeğin içeriğine eklenmesiyle de lezzet katmaktadır. Yoğurt yapımında kullanılan bakterilere, sütte bulunan doğal şeker olan laktozu fermente eden "yoğurt kültürleri" denir. Fermantasyon işlemi, süt proteinlerinin kıvrılmasına neden olan ve kendine has lezzetini ve dokusunu kazanmasını sağlayan laktik asit üretir. Peki, yoğurdun faydaları nelerdir? Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her besin maddesini içerir.

Yoğurdun, sağlıklı dişler ve kemikler için gerekli olan bir mineral olan çok sayıda kalsiyum içerdiği bilinmektedir. Sadece bir bardak günlük kalsiyum ihtiyacınızın % 49'unu karşılar.

Ayrıca B vitamini, özellikle de B12 vitamini ve riboflavin, her ikisi de kalp hastalığına ve bazı nöral tüp doğum kusurlarına karşı koruma sağlayabilen yüksek miktardadır.

Yoğurt, 200 gram başına yaklaşık 12 gram ile yüksek miktarda protein sağlar.

Protein, enerji harcamanızı veya gün boyunca yaktığınız kalori miktarını artırarak metabolizmayı desteklediği gösterilmiştir.

Yeterli miktarda protein almak, iştah için de önemlidir, çünkü doyduğunuzu beyninize ileten hormonların üretimini arttırır. Kilo kontrolü için faydalı olan yoğurt genel olarak tükettiğiniz kalori miktarını otomatik olarak azaltabilir.

Bazı yoğurt türleri, başlangıç kültürünün bir parçası olan veya pastörizasyondan sonra eklenen canlı bakteriler veya probiyotikler içerir. Bunlar tüketildiğinde sindirim sağlığına yarar sağlayabilir.

Ne yazık ki, birçok yoğurt pastörize edilmiştir, bu da içerdikleri faydalı bakterileri öldüren bir ısıl işlemdir.

Yoğurt tüketmek - özellikle probiyotikler içeriyorsa - düzenli olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve bir hastalığa yakalanma olasılığınızı azaltabilir.

Probiyotiklerin, viral enfeksiyonlardan bağırsak bozukluklarına kadar çeşitli sağlık durumlarıyla bağlantılı inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir.

Yoğurtun yağ içeriği, sağlığının sık sık tartışmalı olmasının sebeplerinden biridir. Az miktarda tekli doymamış yağ asitleri içeren çoğunlukla doymuş yağ içerir.

Doymuş yağın daha önce kalp hastalığına neden olduğuna inanılıyordu, ancak mevcut araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, ABD'de yağsız ve az yağlı yoğurt çeşitleri hala popülerdir.



