Armutun faydaları neler? Armutun insan vücuduna inanılmaz yararları ve besin değeri...

Armut, gülgiller familyasının Amygdaloideae alt familyasında sınıflanan Pyrus cinsine ait ağaç nitelikli bitki türleriyle, bu türlerden bazılarının yenilebilir meyvelerinin ortak adıdır. Kuzey ve Güney yarıkürelerinin ılıman iklim kuşağı ülkelerinde yetiştirilen armut, dünyanın en önemli meyve ağaçlarından birisi olarak öne çıkar. Öyle ki, armut ağacı tepeye doğru genişleyen ve olgunlaştığında 13 m'ye ulaşan boyuyla elma ağacından daha uzun ve daha diktir. 100 gramında 58 kalori vardır.
Böyle bir ortamda yetişen bu değerli meyve, içerdikleri de oldukça zengindir. Bu bakımdan da armutun faydaları insan sağlığı açısından önem arz eder. A,B,C ve K içeren armut, aynı zamanda önemli bir lif kaynağı olarak öne çıkar. Kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, sodyum, folik asit ile bakır manganez de barındırması bu meyvenin tüketilme sebeplerinden bir tanesidir.
Bu denli zengin bir meyve olan armut, doktorlar tarafından sıklıkla önerilmektedir. Bebekler, diyabet hastaları ve kilo vermek isteyenlere önerilen bu meyve, vücut sağlığına yarar sağlar. Peki, armutun faydaları nelerdir?
Bir porsiyon, yani 100 gr armutun içerisindeki besin değeri ve kalori miktarı şu şekildedir;
- Kalori (kcal): 58
- Toplam yağ: 0,1 g
- Kolesterol: 0 mg
- Sodyum: 1 mg
- Potasyum: 116 mg
- Karbonhidrat: 15 g
- Diyet lifi: 3,1 g
- Şeker: 10 g
- Protein: 0,4 g
- A vitamini: 25 IU
- C vitamini: 4,3 mg
- Kalsiyum: 9 mg
- Demir: 0,2 mg
- D vitamini: 0 IU
- Piridoksin: 0 mg
- B12 vitamini: 0 µg
- Magnezyum: 7 mg