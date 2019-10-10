Triphala nedir? Ayurvedik detoks ile ilgili bilmeniz gerekenler ve triphalanın faydaları

Triphala, antioksidan, antienflamatuar ve antibakteriyel etkileri olan eski bir bitkisel ilaçtır. Triphala, ağız ve sindirim sağlığını iyileştirmek ve cilt iyileşmesini desteklemek gibi çeşitli sağlığa faydası vardı. Triphala, Ayurveda tıbbında kullanılan bitkisel bir preparattır. Hindistan'a özgü üç bitkinin birleşimidir:

Hint bektaşi üzümü (Emblica officinalis)

siyah myrobalan (Terminalia chebula)

Bellerik Myrobalan (Terminalia bellirica)

Ayurvedik detoks kimler için gereklidir;

-Sindirim sorunu yaşıyorsanız

-Kabızlık probleminiz varsa

-Sürekli yorgun hissediyorsanız

-Strese maruz kalıyorsanız

-Odaklanmada güçlük yaşıyorsanız

-Olması gerektiği gibi hissetmiyorsanız

Ayurvedik detoks faydaları;

-Zihni ve sinir sistemini rahatlatır.

-Hayat enerjisini, canlılığını ve coşkusunu geri getirir.

-Uyku düzeni sağlar.

-Doku yenilenmesini hızlandırır.

1 günde sindiriminizi düzene sokun:

-Güne erken başlayın. Erken kalkmak güne rahatlayarak başlamanız için güzel bir fırsattır.

-Uyanır uyanmaz dişlerinizi fırçalayın.

-Sisteminizi temizlemek ve sindirimi uyandırmak için bir bardak sıcak su için.

-Gün içerisinde belirlediğiniz tek bir gıda çeşidini fazla olmadan gün boyu yiyebilirsiniz.

-Yarım çay kaşığı triphala tozunu bir bardak kaynamış suya koyun ve soğumasını 10 dakika bekleyip için.

-22.00'dan önce uyumaya çalışın.



Basitleştirilmiş ayurvedik detoks (3 gün);

-Güne erken başlayın.

-Uyanır uyanmaz dişlerinizi fırçalayın.

-Bir bardak sıcak su için.

-Hafif egzersiz yapın. (yoga gibi)

-Duş alın.

-Yulaf ezmesi ile hafif bir kahvaltı yapın. (sabah 7-8 arası)

-Öğle yemeği ve akşam yemeği olarak kitchari ile beslenin. (kitchari tarifini aşağıda vereceğiz.)

-Uyumadan önce tekrar triphala tozunu bir bardak kaynamış su ile tüketin.

-22.00'dan önce uyuyun.



Derinlemesine bir arınma için ayurvedik detoksu uzun zamanlı uygulamalısınız. (21 gün)



Aktif ayuverdik detoks diyeti (21 gün) :

-Gün boyu toplam 3 öğün küçük bir porsiyon kitchari ile beslenin.

-Başka bir gıda tüketmekten kaçının ama atıştırma krizinizde bir adet meyve yiyebilirsiniz.

-Tek besinden sıkılırsanız, kahvaltıda yulaf ezmesi de yiyebilirsiniz.

-19.00'dan sonra yememeye çalışın.

-vücut içerisindeki toksin maddeleri atmak için, gün içerisinde 8-12 bardak ılık ya da sıcak su için.

-Sıvı tüketimi öğünler arası olmalı.