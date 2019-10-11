Beyaz çayın faydaları nelerdir? İşte mucizevi içeçek beyaz çayın faydaları!

Bugüne kadar beyaz çay üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların beyaz çayı birçok sağlık yararı ile ilişkilendirmesinin bir nedeni olduğu düşünülmektedir. Örneğin, kalp hastalığı riskini azaltmaya, cildin yaşlanmasına karşı savaşmaya ve hatta kilo vermeye yardımcı olabilir. Çok fazla serbest radikal hasarı vücut üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Yaşlanma, kronik iltihap, zayıf bağışıklık sistemi ve çeşitli zararlı hastalıklarla bağlantılıdır.

Öte yandan beyaz çay serbest radikallerle savaşmak için en iyi çay türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aslında, çalışmalar beyaz çayın sağlık yararları için bilinen yeşil çayın benzer antioksidan yararları olduğunu göstermektedir. Başka bir test tüpü çalışması, beyaz çay tozunun insan derisi hücrelerinde serbest radikallerden kaynaklanan iltihaplanmayı azaltmada çok etkili olduğunu buldu.

Bir test tüpü çalışması, beyaz çay ekstraktının, hayvan sinir hücrelerinin, hidrojen peroksit adı verilen serbest bir radikalin hasarına karşı korunmasına yardımcı olabileceğini buldu.

BEYAZ ÇAYIN FAYDALARI

Antioksidan yapısı sayesinde kansere karşı direnç sağlar.

Erken dönemlerde kansere neden olabilecek hücrelerin oluşmasını engellerler.

Yağ yakıcı bir türdür, zayıflamada yardımcı olur.

Cilt sağlığına iyi gelir.

Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için mutlaka tüketilmesi gerekir.

Sarkmaların ve kırışıkların önüne geçer.

Kalp-damar sağlığını korur.

Dişleri korur, olası pla kve çürükleri engellerler.