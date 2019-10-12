Domates suyunun faydaları nelerdir? Domatesin sağlığa inanılmaz yararları!

Domates suyunun faydaları, domatesin zengin vitamin, mineral ve bitkisel besin içeriğinden gelir. Bunlardan özellikle likopen özel bir ilgiyi hak ediyor. Güçlü bir antioksidandır ve genel sağlığı korumak için inanılmaz bir besindir. Ayrıca kanser de dahil olmak üzere bir dizi hastalığın önlenmesinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

DOMATES SUYUNUN FAYDALARI

İşte domates suyunun sağlığa inanılmaz faydaları:

1. Kanseri önlemeye yardımcı olur

Domates suyunda bulunan likopen ve diğer karotenoidlerin, akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi bir dizi farklı kanser riskini azalttığı bulunmuştur. Araştırmalar, yüksek miktarlarda likopen tüketen erkeklerin pankreas kanseri riskinde% 30 azalma olduğunu göstermiştir.

2. Sindirime destek olur

Günlük domates suyu tüketimi, sindirime yardımcı olan, düzenli bağırsak hareketlerini uyaran ve kabızlığı önleyen karaciğeri sağlıklı tutar.

3. Kolesterolü Düşürür

Domates suyunda bulunan lif, LDL kolesterolün (kötü kolesterol) parçalanmasına yardımcı olur ve niasinin, yüksek kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.

4. Kalp Hastalığına karşı korur

Araştırmalar yüksek miktarda likopen alımını koroner kalp hastalığı ve kardiyovasküler hastalık insidansında% 30'luk bir azalmaya bağladı.

5. Kanın Pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur

Domateslerde bulunan zengin bitki besin maddelerinin arzı, kalp rahatsızlığı olan veya risk altında olanlar için faydalı olan, anormal trombosit hücre topaklanmasının önlenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

6. Anti-İnflamatuar etkisine sahiptir

Kronik inflamasyon ve inflamasyon anormallikleri, rahatsız edici sağlık koşullarının tamamını barındırmaktadır. Araştırmalar, günlük bir bardak domates suyunun, bir kişinin iltihaplanma için birincil işaretleyicisini neredeyse üçte birine düşürdüğünü buldu.

7. Kemiklerinize destekçi!

Domateslerin zengin arzında bulunan K vitamini kemiklerinizin sağlığında büyük öneme sahiptir. Kemik oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülen osteokalsin sentezi K vitaminine bağımlıdır.

8. Cildiniz için faydalı

Çalışmalar, günlük domates suyu içmenin aknede bir azalmaya ve cilt hücresi hasarının önlenmesine yol açabileceğini göstermiştir.

9. Vücudu detoksifiye eder

Domates suyu vücuttaki bu zararlı toksin birikintilerini temizlemekte harikalar yaratıyor. Klor ve kükürt içeriği de karaciğer ve böbreklerin detoksifikasyon fonksiyonlarını daha iyi yapmalarına yardımcı olur.

10. Göz sağlığına faydalıdır

Domates, fito-besinler beta karoten, lutein ve zeaksantin ile yüklendiğinden, gözlerinizin sağlıklı kalmasına ve dejenerasyondan korunmasına yardımcı olabilir.

11. İnmeyi (felci) önler

Son araştırmalar domates açısından zengin diyetlerin yine likopen sayesinde inmenin önlenmesine yardımcı olabileceğini buldu.