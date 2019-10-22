Ünlü kalp doktorundan korkutan uyarı: "Ani ölümlere neden oluyor"

YASAK AMA SATIŞI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı listede içinde ilaç etken maddesi "Sibutramin" içeren ve zayıflamaya yardımcı olduğu öne sürülen bitki çayları ve "Sildenafil " ilaç etken maddeli içecek ve çikolatalar da yer aldı. Bakanlığın açıklamasına rağmen bir çok yerde bu tür ürünlerin satışı sürüyor. İstanbul polisi en son Büyükçekmece Tepecik'teki bir depoda satışı yasak olan içecekler ve çikolatalar ele geçirdi. Uzmanlar satışı yasak olmasına rağmen rahatlıkla ulaşılan bu tür ürünlerin ölümcül tehlike taşıdığını belirtiyor.

ANİ ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Sildenafil" içeren içecek ve çikolataların kontrolsüz kullanımda insan sağlığını büyük tehdit ettiğini söyledi . Prof. Dr. Bingür Sönmez, " Biz yıllardır enerji içecekleri ile mücadele ediyoruz. İçinde bulunan kafein ve taorin gibi maddelerin çarpıntı yaptığını, tansiyonu yükselttiğini, davranış bozukluğu yaptığını, depresyon, uykusuzluk gibi problemler yaptığını defalarca anlatıyoruz.

Özellikle sporcuların aşırı enerji vermesinden tama ederek içmelerinin zararlarını, ani ölümlerin olabileceğini anlatıyoruz. Bir sporcunun yapabileceği en doğru şey bol su içmekken 3 tane üst üste enerji içeceği içtiği zaman kaybettiği su, çok hayati sonuçlar doğurabiliyor. Bu enerji içecekleri bir başka sürprizle çıkmaya başladı. İçine kullanılan ek ilaçlar. Özellikle Sildenafil benzeri ilaçlar. Cinsel gücü artırıcı ilaçlar olarak sunulduğu zaman gerçekten çok büyük bir satış potansiyeli ediniyorlar. Biz sildenafil ve benzeri ilaçları kalp hastalarımıza kontrollü olarak kullanabiliyoruz. Bunlar çok faydalı ilaçlar. Kullandığı ilaçlar içerisinde nitrat olmayan, yüksek tansiyon ilacı aşırı dozda kullanmayan hastalarımıza tedavi amaçlı olarak sildenafil ve benzeri ilaçlar veriyoruz. Kontörlü olmak şartıyla" dedi.