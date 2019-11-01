Dermoid kist hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğlu Efehan’ın hastalığı Dermoid kist ne demek?

Dermoid kist nedir sorusu Tolgahan Sayışman ve Almeda çiftinin oğullarının bu durum nedeniyle ameliyata alınmasından sonra vatandaşlar tarafından arama motorlarından araştırılmaya başlandı. 5 aylık Efehan'ın ameliyata alınması herkesi korkutsa da yapılan açıklamada durumunun iyi olduğu belirtildi. Peki, Dermoid kist nedir? Dermoid kist neden oluşur?

DERMOİD KİST NEDİR?

Dermoid kist doğumda görülen bir büyümedir. Saç, sıvı, diş veya cilt üzerinde veya deride bulunabilen deri bezleri gibi yapıları içerir. Dermoid kistler yavaş büyür. Genellikle yüzde, kafatasının içinde, belde ve yumurtalıklarda görülürler. Yüzdeki yüzeyel dermoid kistler genellikle komplikasyonsuz çıkarılabilir. Daha nadir bulunan dermoid kistlerin çıkarılması için özel teknikler ve eğitim gereklidir. Bu nadir dermoid kistler dört ana alanda görülür.

Dermoid Kistin Nedenleri Nelerdir?

Yumurtalık dermoid kistler dönüşebilen hücrelerden gelişirler. Bunlar bazen 'ana hücreler' olarak adlandırılır çünkü her türlü vücut dokusuna dönüşme yeteneğine sahiptir ve aslında tüm insan üretiminde rol oynarlar.. Bu hücrelerin, üreme yıllarında kadınlarda aşırı uyarılmasının, kistlerin büyümesine neden olduğu görülmektedir. Neden böyle olduğu net değildir, ancak hormon düzeylerine, özellikle de östrojen varlığına bağlı olması muhtemeldir. Polikistik over sendromu ve endometriyozis tanısı alan kadınlarda daha sık görülürler.

Dermoid Kist Tedavisi Nedir?

Her ne kadar çoğu durumda yumurtalık dermoid kistleri zararsız olsa da, cerrahi olarak çıkartılmaları hala en iyi uygulamadır. Eğer yumurtalık tedavisi yapılmazsa burkulma gelişebilir, bu da yumurtalıklara kan akışını kısıtlayabilir ve sonunda doğurganlık problemlerine neden olabilir. Acil bir duruma neden olan bir kist kopmaz ise cerrahi genellikle isteğe bağlıdır. En yaygın prosedür, laparoskopik cerrahi olup, bunların arasında farklı tipler bulunmaktadır. Bir çalışmada, yumurtalık dermoid kistleri olan kadınların % 57'sinde sistektomi, % 36'sında toplam oofrektomi, % 6'sında kısmi ooforektomi ve kalan kısmında laparoskopi yardımlı vajinal histerektomi yapıldığı bulunmuştur.