Adamotu nedir, zehirli midir? Ispanak zehirlenmesi ile gündeme gelen adam otu zehirler mi?

Ispanaktan onlarca insanın zehirlenmesinin ardından konu ile ilgili olarak gündeme dahil olan adamotu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Bitki kök yapısının adeta bir insan vücudunu andırıyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekerken araştırılan konuların arasında adamotu zehirli mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, adamotu nedir, zehirli midir? İşte bu bitki ile ilgili merak edilenler…

ADAMOTU NEDİR, ZEHİRLİ MİDİR?

Adam otu, patlıcangiller familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı. Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.

Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Zehirlenme söz konusu olduğunda ilk başlarda sarhoşluk ve baş dönmesi belirtileri ortaya çıkar. Daha sonra deri üzerinde kızarma, ağızda kuruluk, huzursuzlanma, halüsinasyonlar ve sürekli uyuma isteği oluşur. En ileri aşaması ise nefes darlığı ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu yüzden kullanımı uzman kontrolü ya da bilgisi dahilinde olmalıdır.

Diğer İsimleri : Abdüsselamotu, Ademotu, İnsanotu, Mandragora Officinarum

Botanik Bilgi : Patlıcangillerden; geniş yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Morumsu çiçekleri olan, toprak üstünde yapraklı, kazık köklü, geniş kahverengi renkli, bazen 1 bazen 3 parçalı köklere sahip, koyu yeşil yapraklı ve küçük kırmızı bir elma gibi meyveleri olan bir bitkidir. Kökü, insan şeklini andırır.

Yetiştirildiği Yerler : Akdeniz ülkelerinde, yurdumuzda bilhassa Antalya çevresinde kaya dipleri, boş sahalar ve ekilmemiş tarlalarda yetişir. Ayrıca Ege ve Güney Anadolu'da da yetişmektedir.

Toplanması - Saklanması : Kökler sonbaharda topraktan çıkarılır ve güneşte kurutulur. Daha sonra kuruyan kök kazınarak toz haline getirilir.

Bilinen Bileşimi : Skopolamin, hyoscyamin, atropin gibi alkaloidler içermektedir.

Faydaları

Kökünün Faydaları; Cinsel isteği arttırıcı, bitkinliği yok edici etkisi vardır.

Ağrı kesici, spazm çözücü ve uyuşturucu etkilere sahiptir.

Kullanım Şekli : Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir.

UYARI : Zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.