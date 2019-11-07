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Avokadonun 5 inanılmaz faydası

Kolesterolü düşürme, açlığı bastırma ve hatta kilo vermeye yardımcı olma gibi birçok yararı olan avokadonun 5 inanılmaz faydasını Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin yazdı.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 20:51
Avokadonun 5 inanılmaz faydası

, günümüz modern mutfağının ve sağlıklı tariflerin en popüler malzemeleri arasına girdi. Orta büyüklükte (yaklaşık 200 gram) bir avokado; 322 kalori ve toplam 29,5 gram yağ içerir. Bu değerler, meyve yelpazesinde bulacağınız diğer herhangi bir ürün içeriğinin çok üstündedir. Bu yüzden bir diyetisyen olarak avokadoyu meyveden daha çok "iyi yağ" olarak adlandırıyorum. Avokado, hastalıklarla savaşan antioksidanlar ve yaklaşık 20 farklı vitamin ve mineralle doludur. Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, düzenli avokado tüketenlerin daha fazla miktarda lif, E ve K vitaminleri, magnezyum ve potasyum aldıklarını gördük! Her gün en az bir öğünde avokado yiyorum ve yemek pişirmek için çok yönlü olmalarını seviyorum, ancak avokado ile ilgili paylaşılacak daha fazla sağlık yararı var.

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Avokadonun 5 inanılmaz faydası
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