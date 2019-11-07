Otizm nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Dil ve davranış gelişimlerinin geç olması, 30 aylıktan önce görülmeye başlanması, zihinsel olarak bir sorun olmayıp, sosyal gelişim üzerinde yaşanan bir sorun olması ve tekrarlayan hareketler otizm gelişim bozukluğunun temelidir. Genel olarak genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan otizm gelişim bozukluğunun en az etki ile atlatılması için en büyük rol ebeveynlere düşüyor. Peki ebeveynlerin ne yapması gerekiyor? Otizm nasıl anlaşılır? neden olur? Belirtileri nelerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...
Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin belirtileri erken çocukluk dönemine, 0-3 yaş arasına dayanıyor. Bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülse de neden ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinmiyor.
Son araştırmalara göre dünyada her 68 çocuktan birinde otizme rastlanıyor. Bu nedenle erken çocukluk döneminde çocukların yakından izlenmesi gerekiyor.
Aşağıdaki belirtilerin ebeveynler tarafından gözlemlenmesi otizmin söz konusu olduğuna bir işarettir. Otizm nasıl anlaşılır diye merak edenler için; aşağıdaki belirtiler belirleyici birer işaret olabilir.
Otizmin günümüzde kesin olarak uygulanan bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak erken tanı çok önemlidir. Tanı koyma süreci en erken 18. aydan sonra olur. Eğer bir hareket ya da bir belirtiden bile şüpheleniliyorsa bir doktora danışarak bilgi alınması gerekir.
Otizmli çocuklar erken tedavi süreci ile birlikte öğrenmenin en açık olduğu zamanı kaçırmamış olurlar. Bu zaman dilimi çocuğun ilk beş yılıdır. Beyin ve sinir gelişimi bu dönemde çok hızlı olduğu için sürekli çocuğun bu konuda uyarılması gerekir.