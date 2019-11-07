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Yapraklı sebzeleri daha bilinçli

Uzmanlar, yeşil yapraklı sebzelerin arasına karışabilecek yabancı otların zehirlenmelere yol açabileceğini vurgulayarak, bunun önüne geçilebilmesi için en önemli noktanın bilinçli tüketim olduğuna işaret ediyor.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 7.11.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 23:05
Yapraklı sebzeleri daha bilinçli tüketmenin yolları

Son günlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler yaşayan 149 vatandaş, hastanelere müracaat etti. Hastaların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastalarda görülen ortak semptomlar sonucunda İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün harekete geçmesiyle bitkiden numune alınarak analiz edildi. Alınan numunelerde, 620 pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapılırken, akut zehirlenme yapacak herhangi bir etken maddeye rastlanılmadığı aktarıldı.

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Yapraklı sebzeleri daha bilinçli tüketmenin yolları
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