Kaçış sendromu nasıl bir hastalık? Kaçış sendromunun belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Kaçış sendromu, şu ana kadar yalnızca 800 kişide tespit edilmiş nadir görülen bir hastalık. Bunun yanı sıra hastaların yatağa bağlanmasına sebep olabilecek düzeyde bir sağlık problemi. Dolayısıyla kaçış sendromu hastalarının hastalığı atlatabilmesi için tıbbi yardım almaları şart. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yaşam mücadelesine vermesine sebep olan kaçış sendromu hastalığının belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Zira kaçış sendromu belirtileri, sinsi bir şekilde ilerleyen ve yıllar boyu varlık göstermeyen semptomlardan oluşuyor.

KAÇIŞ SENDROMU NASIL BİR HASTALIKTIR?

Belirsiz periyotlarda tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile kendini gösteren, ciddi ataklara sebep olan ciddi bir hastalık olan kaçış sendromu, kılcal damarlardaki bazı elementler ile sıvının hızlı bir şekilde damar dışına difüzyon olması sebebiyle ortaya çıkar. Söz konusu difüzyonun sebebine ilişkin net bir yorum yapılamazken hastalığın belirtileri vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen şişlikler, tansiyonun ani bir şekilde düşmesi şeklindedir. Söz konusu belirtilerin hafife alınamayacak düzeyde bir şok tablosu ortaya çıkarması dolayısıyla hastalığa ciddiyetle yaklaşılması önemlidir.

KAÇIŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu tanısı koyulan kişilerin büyük bir çoğunluğunda uzun yıllar boyunca bir belirti görülmez. Sebebi saptanamayan şekilde ortaya çıkan ataklar, hastalığın en önemli belirtisidir. Söz konusu ataklardan önce gribal enfeksiyon ve benzeri hastalıkların ortaya çıkışına da rastlanabilir. Hastalığın en aktif olduğu zaman aralığında rastlanan yaygın belirtiler aşağıdaki gibi listelenebilir:

Şok

Karın bölgesinde biriken fazla asit

Vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişlik problemi

Bağırlarda gelişen ödem

Kusma ve bulantı gibi problemler

Kanın yoğun bir form alması

Tansiyonun sebebi belirlenemeyen bir şekilde aniden düşmesi

Sebepsiz karın ağrısı

Ani baş dönmesi

MEHMET ALİ ERBİL'İN SON DURUMU HAKKINDA DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

İki beyin damarında tıkanıklık olduğu tespit edilen ünlü şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı için ameliyat masasına yatacağı öne sürüldü. Sanatçının tedavisini yürüten Dr. Jan Klod Kayuka ise iddianın asılsız olduğunu söyledi:

"Mehmet Ali Bey'in ameliyat olması gibi bir durum şu an söz konusu değil. Toplardamar sisteminde iki noktada pıhtı var. Bu da aşırı baş ağrısı yapıyor. Ağrısını ve pıhtılaşmayı önleyen tedavi süreci devam ediyor. İki gün önce de kaçış sendromu hastalığıyla ilgili ilaçlar aldı. Şu anda durumunda bir değişiklik yok. Bu tür haberler ailesini çok yıpratıyor. Biraz daha hassasiyet lütfen."