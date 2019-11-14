Hıçkırık nasıl geçer? Doğal yolla hıçkırık nasıl durur? İşte hıçkırık geçirme yöntemleri

Günlük hayatta karşılaşılan en yaygın geçici rahatsızlıklardan biri de hıçkırıktır. Hıçkırıklar diyafram kasının istemsiz şekilde spazm geçirmesi sonucu ortaya çıkar ve genellikle ritmiktir. Bunlar genellikle sadece geçici bir küçük sıkıntıdır, ancak uzun süren hıçkırıklar büyük bir tıbbi sorun olduğunu işaret edebilir. Bugüne kadar gerçekleşen en uzun hıçkırık 6 yıldır! Peki, hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık geçirmek için kullanılan en yaygın yöntemleri sizler için araştırdık.

Kadınlar ve erkekler sık sık hıçkırma eğilimindedir, ancak 48 saatten fazla süren hıçkırık erkeklerde daha yaygındır. Hıçkırıklar henüz cenindeyken bile oluşabilir!

Çoğu hıçkırık vakası kısa sürede tedavi edilebilir veya çözülebilir ve nadiren tıbbi bir acil durum olma özelliği taşır. Hıçkırıklar üç saatten fazla sürerse veya yeme veya uyku alışkanlıklarınızı rahatsız ediyorlarsa doktorunuzu görünmeniz tavsiye edilir.

Boyna masaj yapmak, bu bölgede yer alan karotis adlı damarın rahatlamasına katkı sağlar. Bu sayede hıçkırık şikâyetinden kurtulmak mümkün olabilir. Boyun hassas bir bölge olduğu için masaj uygulamasının profesyonel biri tarafından yapılması daha doğru olacaktır.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Ev ilaçları ya da hıçkırıklardan kurtulmanın yolları:

Nefesinizi tutmak

Hızlıca bir bardak su içmek

Limon ısırmak

Su ile gargara yapmak

Masaj ve ilaç tedavisine rağmen hıçkırık inatla devam ediyorsa inatçı hıçkırık nasıl geçer diye düşünmeniz ve endişe etmeniz son derece doğaldır. Her ne kadar çok fazla rastlanmasa da böylesine ciddi hıçkırık vakalarında hıçkırığın cerrahi bir müdahale ile yok edilmesi söz konusu olabilir.

Nane çayı: Nanenin içindeki rahatlatıcı maddeler, hıçkırık başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla mücadelede iyi sonuçlar verir. Taze naneyi direkt olarak çiğneyebileceğiniz gibi çayını içerek da hıçkırıktan kurtulabilirsiniz. Nane çayını gün içerisinde birkaç defa içmeniz yeterli olacaktır.

Göğse baskı yapmak: Oturma pozisyonu alın ve dizlerinizi göğsünüze kadar çekmeye çalışın. Beş dakika süresince bu pozisyonda kalmaya devam edin. Göğse dizlerinizle yapmış olduğunuz baskı sayesinde kısa süre içerisinde hıçkırıktan kurtulabilirsiniz.

HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Çok hızlı yemek,

Çok fazla yemek veya içmek,

Diyaframı kontrol eden sinirleri tahriş eden hastalıklar,

Karın cerrahisi,

Beyin tümörü,

Zararlı dumanları solumak ve bazı ilaçlar nedeniyle hıçkırık oluşabilir.